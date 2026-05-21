“Pa los contras”: Alcalde de Reynosa canta narcocorrido en festejo del Día del Maestro y desata polémica

Carlos Víctor Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, Tamaulipas, desató polémica tras interpretar un narcocorrido en el escenario de un festejo por el Día del Maestro.

El edil sorprendió cuando tomó el micrófono frente a decenas de maestros y maestras para cantar “Las águilas andan solas”, tema que además, dedicó “pa los contras”. Te contamos los detalles de este suceso que desató polémica y se volvió viral en redes sociales.

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¿Qué narcocorrido cantó el alcalde de Reynosa?

El pasado 18 de mayo, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña, también conocido como “El Markito”, asistió a un evento en conmemoración del Día del Maestro y, además de dedicar unas palabras, el edil decidió consentir a los docentes con un narcocorrido.

🔴 #Reynosa | En plena celebración del Día del Maestro, Carlos Peña Ortiz, “El Makito”, decidió aventarse narcocorridos de Beto Quintanilla y hasta lanzar retos a “las contras”.



La pregunta es obligada: ¿a cuáles “contras” se refiere el alcalde? ¿A Los Metros? ¿A Los Piojos? ¿A… pic.twitter.com/P4sLCDsu1I — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) May 20, 2026

El mandatario municipal interpretó “Las Águilas Andan Solas”, tema del fallecido cantante Beto Quintanilla, conocido como el “Mero León del Corrido”. Esta elección causó polémica, por el subgénero musical que, en este caso, relata las actividades de un operador del Cártel del Golfo.

¿Quiénes son los contras a quienes les dedicó el corrido el alcalde Reynosa?

En el contexto de la seguridad en México, el término “los contras” se utiliza coloquialmente para referirse a los grupos rivales, enemigos o facciones antagónicas dentro del crimen organizado o el narcotráfico.

Hace referencia principalmente a los grupos que combaten al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual ha mantenido una fuerte expansión territorial. Sus principales rivales o “contras” son el Cártel de Sinaloa y las diversas alianzas regionales que se oponen a su dominio.

En este caso, el edil de Reynosa se defendió argumentando que se trata de una canción muy icónica en el estado de Tamaulipas. “Se ha adaptado de muchas formas, tanto para políticos como para deportistas y personas que han sido destacadas en cualquier ámbito”, aseguró.

“Las águilas andan solas, las urracas en parvada. ¿Pa’ qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada. Soy el negrito de Brownsville, de aquella clica mentada”, es el fragmento que cantó el edil y dedicó a los contras.

¿Por qué relacionan al alcalde de Reynosa con el Rey del huachicol?

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz (conocido como “Makito”), es vinculado con el empresario Sergio Carmona, alias el “Rey del Huachicol”, debido a investigaciones y testimonios que rastrean el financiamiento de campañas políticas en Tamaulipas.

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