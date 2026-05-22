El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y este viernes se registra alta afluencia en algunas líneas por ello, aquí te decimos en cuáles hay retrasos para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

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Líneas del Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones

Según el reporte del Sistema de Transporte Colectivo (STC) las líneas con mayor afluencia son la 3, 7 y A.

Usuarios reportan que en la línea 6 el convoy lleva detenido más de 10 minutos en la estación Basílica y en Martín Carrera. En la línea 3 el tren esta tardando hasta 15 minutos en avanzar.

En la línea A los trenes hacia Pantitlán están tardando alrededor de 10 minutos, el STC indicó que hay mucha afluencia de usuarios y se están enviando trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda.

En la línea 12 se reporta grana fluencia de usuarios con dirección a Mixcoac.

Además, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la línea 2 permanecen cerradas debido a trabajos de rehabilitación.

#MetroAlMomento



Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 7 y A lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.



Te recomendamos anticipar tu viaje.



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Afectaciones en el Metrobús

En el caso del Metrobús hay desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento por lo que no hay servicio de Plaza de la República a Vocacional 5.

En la estación Perisur de la línea 1 no hay servicio por mantenimiento con dirección a Indios Verdes.

Para conocer en tiempo real el estado del servicio del Metrobús puedes ingresar al siguiente enlace.

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