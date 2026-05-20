Si eres fanático de tener los videojuegos en físico, te traemos una súper promoción que no puedes dejar pasar. Se trata de tres títulos para Xbox que combina un mundo abierto, explosiones y combates intensos.

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Los títulos incluyen el caos urbano de GTA V, la acción desenfrenada de Just Cause 4 y la intensidad futurista de Outriders, que en conjunto garantiza a los gamers horas de entretenimiento.

Videojuegos Xbox Los tres títulos GTA V, Just Cause 4 Y Outriders son los que actualmente se encuentran en descuento. (Amazon)

¿De qué trata cada videojuego para Xbox de rebaja en Amazon?

El primer título, GTA V te manda a vivir una experiencia definitiva en un mundo abierto en Los Santos, donde deberás de llevar a cabo misiones, explorar la ciudad y disfrutar del aclamado modo online con infinitas posibilidades.

Just Cause 4 es el segundo videojuego con el objetivo de generar caos en un mundo abierto lleno de acción explosiva, este gancho mejorado de Rico Rodríguez para enfrentarte a la organización militar y provocar una destrucción a gran escala.

El tercer título se trata de Outriders, un Role-Playing Game (RPG) un género de videojuegos en el que se asume el papel de un personaje y se centra en la toma de decisiones. En específico de disparos intensos y cooperación en el universo de ciencia ficción.

Este título explora un planeta hostil, desarrolla poderes sobrenaturales y enfrenta a enemigos letales en esta aventura épica.

Además de estos tres títulos, Amazon tiene de rebaja:

Tiny Tina´S Wonderland

Rainbow Six Siege

Lego 2k Drive

Videojuegos Xbox Los otros tres títulos en rebaja son Tiny Tina´S Wonderland, Rainbow Six Siege Y Lego 2k Drive. (Amazon)

Otros títulos de acción y estrategia para disfrutar al máximo por solo $473.14 en el siguiente enlace.