Gorillaz en México 2026: ¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Si creciste escuchando “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DARE” o “Stylo”, hay una noticia que te sorprenderá: Gorillaz llegará a México.

La banda virtual británica llevará su “The Mountain Tour 2026″ a tierras tapatías, apenas unas semanas después de su participación en el Corona Capital 2026 de la Ciudad de México.

Así que si estabas esperando la oportunidad de cantar a todo pulmón los grandes éxitos de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, aquí en adn noticias te contamos todo sobre el concierto de Gorillaz en Guadalajara.

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¿Cuándo será el concierto de Gorillaz en Guadalajara?

Gorillaz se presentará el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros, ubicado en Zapopan, Jalisco, como parte de su The Mountain Tour 2026.

La fecha representa la primera presentación propia de Gorillaz en Guadalajara, una ciudad que hasta ahora no había formado parte de las rutas de conciertos de la agrupación.

El recinto es el Coliseo GNP Seguros, anteriormente conocido como Estadio 3 de marzo, y se encuentra en Avenida Patria 1251, en Zapopan.

¿Gorillaz dará conciertos en otras ciudades de México?

Por ahora, la fecha propia anunciada para The Mountain Tour 2026 en México es la de Guadalajara; sin embargo, hay que hacer una precisión importante: Gorillaz también se presentará en la Ciudad de México como parte del Corona Capital 2026, el viernes 20 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Gorillaz en Guadalajara?

La venta de boletos para Gorillaz en Guadalajara 2026 tendrá una Gran Venta HSBC dividida en dos jornadas.

Las fechas anunciadas son:

• 25 de agosto: tarjetas HSBC Premier Crédito y Débito.

• 26 de agosto: tarjetas HSBC Crédito y Débito.

La venta se realizará mediante Ticketmaster México, de acuerdo con la información difundida sobre el concierto.

¿Cuánto cuestan los boletos de Gorillaz en Guadalajara 2026?

Hasta el momento del anuncio, no se habían publicado los precios oficiales ni el mapa definitivo de localidades para el concierto de Gorillaz en Guadalajara, pero aquí en adn noticias te estaremos avisando para que no te quedes sin tu boleto.

Por ello, conviene esperar la información oficial de Ticketmaster antes de tomar como definitivos los precios que circulen en redes sociales o en publicaciones no oficiales.

¿Quiénes son Gorillaz?

Gorillaz es una banda virtual británica creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, conocida por combinar música, animación y una narrativa visual alrededor de cuatro personajes ficticios: 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

La agrupación comenzó su historia a finales de los años 90 y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los proyectos más reconocibles de la música contemporánea por la manera en que mezcló personajes animados, videoclips y presentaciones musicales.

Su música cruza géneros como rock alternativo, hip-hop, electrónica y pop, además de contar con colaboraciones de distintos artistas internacionales.

¿Quiénes son 2-D, Murdoc, Noodle y Russel?

Los cuatro personajes son parte fundamental del universo de Gorillaz:

• 2-D: vocalista y tecladista de la agrupación.

• Murdoc Niccals: bajista y uno de los personajes centrales de la historia de la banda.

• Noodle: guitarrista y multiinstrumentista.

• Russel Hobbs: baterista.

Aunque los personajes son animados, Gorillaz funciona como un proyecto musical real, encabezado por Damon Albarn y acompañado por distintos músicos y colaboradores.

Esta combinación es precisamente una de las características que hizo que Gorillaz se diferenciara de otras bandas desde su aparición.

¿Qué canciones podría cantar Gorillaz en Guadalajara?

Aunque el setlist oficial del concierto del 9 de diciembre todavía no está confirmado, hay canciones que prácticamente forman parte de la identidad de la banda y que los fans esperan escuchar.

Entre sus temas más conocidos están:

• “Clint Eastwood”

• “Feel Good Inc.”

• “DARE”

• “19-2000”

• “Stylo”

• “On Melancholy Hill”

La selección definitiva dependerá del repertorio que Gorillaz utilice durante The Mountain Tour 2026.

Así que sí, Gorillaz en México 2026 ya tiene fecha, ciudad y recinto confirmados, y para quienes llevan años esperando ver a 2-D, Murdoc, Noodle y Russel en vivo, diciembre pinta bastante bien.

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