Amazon remata Xbox One S 1TB, la consola más compacta y versátil con amplio almacenamiento y soporte 4K

La consola Xbox One S de 1TB se destaca por ser compacta y versátil a pesar de su amplio almacenamiento y soporte para juegos en Blu-ray con calidad 4k. No solo eso, este dispositivo —que se ha posicionado como el favorito de los gamers— también tiene acceso al streaming en la misma calidad de reproducción.

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Aunque algunos jugadores la consideran “obsoleta” por ser de una generación anterior, la consola continúa siendo una opción accesible y funcional dentro del mercado para usar la biblioteca de Xbox.

Xbox One S 1TB La consola suele alcanzar hasta los 17 mil pesos en el mercado, pero Amazon la ofrece por menos de 5 mil pesos. (Amazon)

¿Dónde comprar la Xbox One S de 1TB barata?

En adn Noticias encontramos que la consola se encuentra a solo $4,758.35 pesos en Amazon México, con un descuento de -7% con opción a pagar a 12 meses sin intereses con mensualidades de $396.52 pesos.

Sin embargo, debemos aclarar que este producto está catalogado por la tienda en línea como usado o reacondicionado, pero eso no significa que no funcione, sino que un cliente lo compró nuevo y decidió regresarlo.

La Xbox One S de 1TB fue revisada por proveedores certificados de Amazon para poder venderse en línea, así que si no estás satisfecho con la compra, puedes obtener el reembolso bajo la garantía de la tienda.

Características de la Xbox One S de 1TB

Cuenta con un almacenamiento de 1TB ideal para tener múltiples juegos y aplicaciones. Es un 40% más pequeña que la Xbox One original y soporta títulos 4K Ultra HD para video y HDR para juegos.

En cuanto al soporte, tiene su reproductor Blu-ray con 4K, conectividad Wi-Fi y HDMI para conectar a cualquier pantalla.

Los precios de esta consola pueden rondar hasta los $17,000 pesos, por lo que es una oferta que no puedes dejar pasar, incluso cuenta con opción de agregar accesorios para convertir tu compra en un combo con videojuegos, soportes de acero, audífonos de diadema, cámaras de calidad HD y más.