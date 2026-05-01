La última consola lanzada por Sony, fue la PlayStation 5 Pro, conocida por sus siglas “PS5 Pro”. Lanzada a finales del 2024, su intención fue servir como una versión de alto rendimiento dentro de la familia de videojuegos de esta marca.

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Con un GPU un 67% más potente, transforma drásticamente al videojuego en temas de rendimiento y gráficos, lo que permite que el renderizado sea 45% más rápido, en términos concisos, tus videojuegos se ven y reproducen mejor.

Asimismo tiene un trazado de rayos mejorado y 2 TB de almacenamiento, lo que coloca a la consola como una opción premium por encima de la PS5 base y la Slim.

Tiene tecnología de escalado PSSR, basada en Inteligencia Artificial (IA) —exclusiva de PS5 Pro— que reconstruye las imágenes a una calidad 4K, permitiendo mayor cantidad de fotogramas sin sacrificar la fidelidad visual.

En conclusión, la PS5 Pro está diseñada para que los gamers más exigentes disfruten de sus videojuegos favoritos y su precio regular supera los $19,000 pesos mexicanos.

Precio de la PlayStation 5 Pro Digital en mayo 2026

En pudimos encontrar una oferta irresistible para los entusiastas de la consola, con muy buenas referencias y un precio por debajo del promedio en México.

En Mercado Libre la PlayStation 5 Pro Digital se encuentra a solo $18,087 pesos, llega gratis entre el jueves y el domingo 10 de mayo —en caso de que la compres hoy mismo— o la puedes retirar de las instalaciones de correo y otros puntos de entrega entre el 10 y el 12 de mayo.

Esta opción tiene la facilidad de pagar la consola a 24 meses sin intereses con mensualidades de $1,092.98 con el propio Mercado Pago, cualquier tarjeta de crédito Visa o Mastercard, 4 meses sin interés con Banamex.