Filtración en Capcom: Revelan futuro de sagas como “Resident Evil” y “Devil May Cry”

Capcom, una de las desarrolladoras de videojuegos más populares entre la comunidad gamer, sufrió una filtración de información que revelaría el futuro de varias sagas icónicas de la compañía, como “Resident Evil” o “Devil May Cry”.

De acuerdo con la prensa especializada, la información fue revelada por uno de los insiders más confiables de Capcom, conocido como Dusk Golem, y que reveló algunos planes importantes para el futuro de la desarrolladora.

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Capcom tiene varios planes para “Resident Evil”

Según la filtración de Dusk Golem, entre junio y julio de 2022 se llevó a cabo una reunión de alto nivel en Capcom, donde se decidió el rumbo de varios títulos de la empresa, pero lo que más llamó la atención fue lo que se tiene previsto para el futuro de su icónica saga “Resident Evil”.

Estos son algunos de los planes para la popular saga de zombies de Capcom:

Remake para las consolas de nueva generación de “Resident Evil Zero” .

para las consolas de nueva generación de . Remake para las consolas de nueva generación de “Resident Evil: Code Verónica” .

para las consolas de nueva generación de . Nuevo remake del título original “Resident Evil” .

del título original . Habrá un “Resident Evil 10”, sin que exista un nombre oficial ya definido.

De acuerdo con la filtración, el nuevo remake del “Resident Evil” original se habría desarrollado entre 2022 y 2023, por lo que recientemente entró en fase de desarrollo completo.

Por si fuera poco, todo parece indicar que después del éxito de “Resident Evil: Requiem”, la novena entrega de la saga, ya se habría elegido al personaje que protagonizará la siguiente entrega de la saga, y sería ni más ni menos que Claire Redfield.

El décimo juego de la franquicia de zombies, junto con el remake de “Resident Evil: Code Verónica”, se desarrollarían con una nueva tecnología: el motor gráfico REX Engine.

Además, volviendo al caso particular de la entrega más reciente de la saga, “Resident Evil: Requiem”, se informó que recibiría más de una expansión de la historia a través de DLC, y que incluso Ada Wong podría protagonizar una de estas nuevas historias extendidas.

Además de los planes para “Resident Evil”, la filtración también revela que Capcom estaría trabajando en un remake de su título clásico “Devil May Cry”, sin que haya detalles sobre posibles fechas de lanzamiento.