Confirman 14 juegos gratis para Xbox Game Pass en mayo

Los amantes de los videojuegos amarán esta noticia, pues Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de Microsoft que permite acceder a un catálogo de más de 400 títulos por una cuota mensual, tendrán entregas “gratis” durante esta primer quincena de mayo 2026.
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Este sistema permite a los gamers ahorrar dinero para no comprar los títulos físicos y probar la mayor variedad posible y en adn Noticias te compartimos los videojuegos de este mes.
Lista de los 14 juegos confirmados para Xbox Game Pass en mayo
Cabe recalcar que estos títulos están disponibles tanto para la consola de Xbox Series X/S, PC y la Nube con el Game Pass Ultimate, Premium y PC, y según Microsoft son los siguientes:
- Final Fantasy V: 5 de mayo
- Ben 10 Power Trip: 6 de mayo
- Descenders Next: 6 de mayo
- Wheel World: 6 de mayo
- Wildgate: 6 de mayo
- Wuchang: Fallen Feathers: 6 de mayo
- Mixtape: 7 de mayo
- Outbound: 11 de mayo
- Black Jacket: 12 de mayo
- Call of the Elder Gods: 12 de mayo
- Elite Dangerous: 12 de mayo
- DOOM: The Dark Ages: 14 de mayo
- Subnautica 2 (Game Preview): 14 de mayo
- Forza Horizon 6: 19 de mayo, pero desde el 15 con la Premium Upgrade
Lista de 5 juegos que abandonan Xbox Game Pass el 15 de mayo
Aunque vienen títulos nuevos, nos despedimos de estos 5 videojuegos a mediados de mes, aunque mantendrán el 20% de descuento por si deseas comprarlos:
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Kulebra and the Souls of Limbo
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship
- Planet of Lana
Recuerda que en México existen tres planes con diferentes beneficios, el Xbox Game Pass Premium de $219.00 pesos al mes con más de 200 juegos, beneficios, doble de puntos, multijugador, etc.
Le siguen, más económicos, Xbox Game Pass Essential $169.00 con más de 50 juegos, beneficios y puntos Rewards, además del multijugador en línea para consola.
Finalmente el PC Game Pass de $209.00 al mes con más de 300 títulos, nuevos videojuegos desde el primer día, EA Play, beneficios y doble de puntos.
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