Confirman 14 juegos gratis para Xbox Game Pass en mayo

Los amantes de los videojuegos amarán esta noticia, pues Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de Microsoft que permite acceder a un catálogo de más de 400 títulos por una cuota mensual, tendrán entregas “gratis” durante esta primer quincena de mayo 2026.

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Este sistema permite a los gamers ahorrar dinero para no comprar los títulos físicos y probar la mayor variedad posible y en adn Noticias te compartimos los videojuegos de este mes.

Xbox Game Pass En México los planes van desde los $169.00 pesos hasta los $219.00 al mes dependiendo del plan y los beneficios que desees. (Xbox)

Lista de los 14 juegos confirmados para Xbox Game Pass en mayo

Cabe recalcar que estos títulos están disponibles tanto para la consola de Xbox Series X/S, PC y la Nube con el Game Pass Ultimate, Premium y PC, y según Microsoft son los siguientes:

Final Fantasy V: 5 de mayo Ben 10 Power Trip: 6 de mayo Descenders Next: 6 de mayo Wheel World: 6 de mayo Wildgate: 6 de mayo Wuchang: Fallen Feathers: 6 de mayo Mixtape: 7 de mayo Outbound: 11 de mayo Black Jacket: 12 de mayo Call of the Elder Gods: 12 de mayo Elite Dangerous: 12 de mayo DOOM: The Dark Ages: 14 de mayo Subnautica 2 (Game Preview): 14 de mayo Forza Horizon 6: 19 de mayo, pero desde el 15 con la Premium Upgrade

Lista de 5 juegos que abandonan Xbox Game Pass el 15 de mayo

Aunque vienen títulos nuevos, nos despedimos de estos 5 videojuegos a mediados de mes, aunque mantendrán el 20% de descuento por si deseas comprarlos:

Galacticare Go Mecha Ball Kulebra and the Souls of Limbo Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Planet of Lana

Recuerda que en México existen tres planes con diferentes beneficios, el Xbox Game Pass Premium de $219.00 pesos al mes con más de 200 juegos, beneficios, doble de puntos, multijugador, etc.

Le siguen, más económicos, Xbox Game Pass Essential $169.00 con más de 50 juegos, beneficios y puntos Rewards, además del multijugador en línea para consola.

Finalmente el PC Game Pass de $209.00 al mes con más de 300 títulos, nuevos videojuegos desde el primer día, EA Play, beneficios y doble de puntos.