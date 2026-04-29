Precio de la Xbox Series X en mayo 2026, te decimos si sube o baja

Esta consola, reconocida por ser la más potente de Microsoft, está diseñada para los juegos en definición 4K con una tasa de 120 cuadros por segundo, lo que significa que te brindará una experiencia extremadamente fluida, más en los títulos competitivos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cuenta con carga rápida gracias a su SSD personalizable y tecnología 3D Spatial Sound, la cual permite percibir fuentes sonoras desde cualquier dirección —arriba, abajo, atrás o a los lados—; además de que sus colores negro y blanco la hacen minimalista para congeniar con cualquier ambiente.

Xbox Series X Según la marca, es la más rápida y más potente de la historia que te permite ver los juegos en 4K con hasta 120 fotogramas por segundo. (Walmart)

En términos técnicos, la Xbox Series X ofrece 1 TB de almacenamiento interno, ampliable con tarjetas; un rendimiento de 12 teraflops de potencia gráfica y miles de títulos de cuatro generaciones con soporte para Quick Resume.

¿Cuánto cuesta la Xbox Series X en mayo?

En adn Noticias encontramos que su precio más bajo está en Walmart, que de $14,599.00 pesos, bajó a solo $9,799.00. Esta versión es la digital, así que no leerá discos, pero tendrá acceso a toda la biblioteca de videojuegos online.

Puedes pagarla a 12 meses sin intereses con mensualidades de solo $816.58 pesitos. Tienes hasta 30 días para realizar la devolución después de recibirla y envío por paquetería con una entrega estimada al miércoles 6 de mayo a la CDMX si la compraras hoy mismo.

Incluye la consola, un control, y tiene una evaluación de 4.6 estrellas de 5 de acuerdo a la opinión de los usuarios que la adquirieron en la página oficial de Walmart, cabe destacar que es un producto nuevo distribuido por SHRE S.A. DE C.V.