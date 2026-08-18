Elegante y delgado: Liverpool remata el Motorola G82 de 128GB con cámara de 50MP para fotografía profesional y con IA

¿Estás pensado en cambiar de celular y esta vez no optas por un iPhone? Motorola es una marca preferida porque ofrece teléfonos con una gran relación calidad-precio, un sistema operativo Android sin apps de fábrica, y funciones muy queridas como los gestos rápidos (agitar para encender la linterna). Además, se ha ganado la confianza de la gente por hacer equipos duraderos con baterías de larga duración.

Motorola nació en Estados Unidos (en Chicago, Illinois) en 1928. Sin embargo, hoy en día la división de teléfonos celulares (Motorola Mobility) pertenece a Lenovo, una empresa multinacional con sede principal en China.

Actualmente Liverpool tiene en oferta el Moto G82 de 128GB de almacenamiento, por lo que te presentamos los detalles de la promoción.

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Moto G82 precio

Actualmente el equipo se oferta por $9,356 pesos cuando el precio original era de $14,359. Además, se puede pagar hasta en seis meses sin intereses con pagos de $1,559.33.

El Motorola G82 está disponible en color blanco. Lo puedes conseguir aquí.

Moto G82 características

El Motorola Moto G82 5G cuenta con una pantalla pOLED de 6.6 pulgadas a 120 Hz, procesador Snapdragon 695 5G, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, triple cámara trasera de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W.

Pantalla pOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles). Tasa de refresco de 120 Hz .

. Diseño con protección IP52 (repelente a salpicaduras de agua).

(repelente a salpicaduras de agua). Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G .

. Cámara principal trasera de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS).

con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS). Cámara ultra gran angular de 8 MP (118°) que funciona también como sensor de profundidad.

(118°) que funciona también como sensor de profundidad. Cámara macro de 2 MP .

. Cámara frontal de 16 MP .

. Batería de 5000 mAh .

. Carga rápida TurboPower de 30W.

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