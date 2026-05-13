La Xbox One S nació como una alternativa más estilizada y 40% más pequeña que la versión original que ofrece una reproducción de video 4K ultra HD, soporte HDR para juegos y contenido.

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Aunque su almacenamiento puede llegar hasta los 2TB, la oferta en Walmart es por 500GB, lector de discos y dos controles inalámbricos con estilo retro.

Xbox One S Al contar con conectividad inalámbrica y soporte Blu-ray, la hace perfecta para ser la primer consola o reproductor para el hogar. (Xbox)

Lanzada por Microsoft en 2016, esta consola puede alcanzar los $5,700.00 pesos, sin embargo, la tienda en línea la ofrece a solo $3,779.10 pesos ya que está reacondicionada.

Características de la Xbox One S

Esta versión incluye fuente de alimentación interna, soporte vertical y dos mandos con Bluetooth. También repite el color blanco de la original y cuenta con una fuente de poder integrada para colocarla de manera vertical.

El lector de discos lee contenido Blu-ray, además de que puedes acceder a plataformas streaming para ver las series y películas que desees.

Su soporte HDR permite que los gamers disfruten todos los colores en su tono más vívido. Además, está equipada con un procesador AMD Jaguar de 8 núcleos a 1.75GHz y 8GB de RAM, que en términos concisos, permite una experiencia nítida y fluida de los videojuegos.

En cuanto a la conectividad, este equipo tiene Wi-Fi, HDMI 2.0 para salida y entrada; 3 puertos USB, emisor de infrarrojos y salida de audio óptico.

¿Dónde comprar barata la Xbox One S?

Esta consola, que también funciona como reproductor multimedia, tiene acceso a la amplia biblioteca de juegos de Xbox One y soporte para Game Pass, y puedes adquirirla a 18 mensualidades fijas de $367.41 pesos en el siguiente enlace:

Es compatible con la gran mayoría de juegos de Xbox One y títulos seleccionados de Xbox 360. Además cuenta con soporte Dolby Atmos y DTS, por lo que podría servirte como una opción económica de centro multimedia para el hogar.