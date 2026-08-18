Las Fiestas Patrias ya comienzan a sentirse en el ambiente, y eso significa dos cosas, la icónica noche mexicana y los conciertos gratuitos que se llevan a cabo en cada entidad federativa. Millones de capitalinos se hacen una pregunta ¿Quién se presentará este año en el zócalo de la CDMX?

En enero de este 2026, una agrupación causó furor en redes sociales al anunciar que la Plaza de la Constitución sería uno de los escenarios en los que llevaría su gira, pero oficialmente nada fue anunciado.

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¿Intocable se presentará en el zócalo de la CDMX gratis?

Se trata de Grupo Intocable, quien incluyó en su calendario de conciertos una presentación programada para el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, justo la noche del Grito de Independencia.

El detalle llamó la atención porque la fecha apareció dentro de la propia agenda de la banda, junto con sus demás presentaciones en México.

Después, la fecha dejó de aparecer en la cartelera que actualmente muestra la agrupación, lo que abrió una pregunta inevitable: ¿qué pasó con ese concierto?

Fiestas Patrias 2026 ¿Intocable se presentará en el Zócalo para el 15 de septiembre de 2026? (IG @grupointocable)

¿Por qué llamó la atención que Intocable anunciara el concierto?

Los conciertos que acompañan la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo forman parte de una agenda oficial que se da a conocer desde las autoridades, no desde los talentos.

Un ejemplo muy claro ocurrió en 2025, el 21 de agosto, las autoridades adelantaron que habría un “bailongo” en el Zócalo para el 15 de septiembre, pero señaló que Intocable no participaría ese año y que serían invitados para el siguiente.

Después, el 2 de septiembre de 2025, el Gobierno de México presentó oficialmente la cartelera para el 15 de septiembre; en la conferencia se proyectó el anuncio con La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, además del horario de inicio, establecido para las 20:00 horas.

Es decir, el anuncio oficial de los artistas del Zócalo llegó desde la Presidencia, no desde las agrupaciones.

Aunque los artistas pueden difundir sus propias presentaciones, la cartelera oficial de las Fiestas Patrias en el Zócalo se comunica desde las autoridades responsables de la celebración.

Por ahora no puede darse como confirmado oficialmente.

La fecha fue difundida por la agrupación y todavía permanece registrada en algunas plataformas y sitios relacionados con sus conciertos, por ejemplo, Bandsintown mantiene el evento para el 15 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que la agencia que representa a Intocable también conserva esa fecha en su listado de próximos eventos.

Sin embargo, la ausencia de un anuncio oficial del Gobierno de México impide presentar a Grupo Intocable como parte confirmada de la cartelera del Grito de Independencia 2026.

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