Amazon remata OPPO Find X9 5G que destaca por su batería de larga duración y cámara premium

El OPPO Find X9 5G es de los modelos más actuales de la marca —lanzado en 2026— se pone al “tú por tú” con los iPhone debido a su sistema de cámara que logra tonos de piel más naturales con sensores de hasta 200 MP que mejoran la luz y el rango dinámico de la imagen.

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No solo tiene un diseño elegante, al pertenecer a la gama alta de los celulares, cuenta con un procesador Dimensity —anunciado en 2025— que mejora el rendimiento un 32% y la eficiencia energética un 55%.

OPPO Find X9 5G Amazon remata el smartphone de gama alta de OPPO que se caracteriza por su diseño elegante, batería de larga duración y una cámara excepcional. (Amazon)

Asimismo, OPPO tiene una cualidad en su celular que los diferencia de cualquier otro smartphone del mercado y es su batería, en este modelo masiva de 7500 mAh que con un uso intensivo te da una autonomía de 1.5 a 2 días.

¿Dónde comprar el OPPO Find X9 5G barato?

Amazon baja de precio este dispositivo hecho de materiales resistentes y una pantalla excepcional para los gamers, con un 13% de descuento, dejándolo solo a $19,998.72 pesos.

Tiene entrega gratis, hasta 15 meses sin intereses con opción a comprar uno “usado como nuevo” en solo $18,998.78 pesos.

¿Vale la pena invertir en un OPPO Find X9 5G?

Según su página, este celular tiene 3 características que lo ponen como una opción de inversión para tu primer celular de gama alta, con su cámara con un sensor de 50 MP, un modo retrato con una apertura f/1.6 que en conjunto captan 57% más luz.

En específico, si eres fanático de los videojuegos y necesitas un equipo que se adapte a las necesidades gráficas, este equipo promete un rendimiento fluido en aplicaciones pesadas y una pantalla de 6.78 pulgadas con un brillo pico de 3600 nits y OPPO Crystal Shield Glass que lo protege de caídas, impactos o arañazos.

Cuenta con conexión 5G, Wi-Fi 7 —para una rápida navegación— y Bluetooth 6.0 que optimiza la eficiencia energética, seguridad y experiencia de audio.