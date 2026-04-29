El mejor celular de gama alta de Oppo en 2026 por su calidad y precio

Si estás pensando en invertir en un celular de gama alta de la marca Oppo, vale la pena que leas nuestra nota, donde desglosáremos paso a paso cuál es el mejor equipo de la línea de Dongguan, China.

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Para empezar, el equipo sobresale de los celulares de su marca por tener la mejor opción calidad-precio, ya que presume:

Una cámara con sistema triple y tecnología Hasselblad, sinónimo de excelencia por su precisión de colores y diseño modular; su sensor es de 50MP y tiene un teleobjetivo avanzado

con sistema triple y tecnología Hasselblad, sinónimo de excelencia por su precisión de colores y diseño modular; su sensor es de 50MP y tiene un teleobjetivo avanzado Diseño premium con una construcción de marcos metálicos y una protección de pantalla mejorada

con una construcción de marcos metálicos y una protección de pantalla mejorada Rendimiento Media Tek Dimensity 9500, que aumenta un 32% la agilad del equipo y 55% mayor eficiencia acompañado de su IA generativa

¿Cuál es el mejor celular de Oppo en 2026 por su calidad y precio?

El equipo que se llevó la corona fue el Oppo Find X9, con un costo más accesible que su modelo pro, pero con características que lo siguen ubicando como un equipo de gama alta.

Oppo Find X9 Este equipo es el favorito de los expertos por por su excelente equilibrio calidad-precio. (Oppo)

Este dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución QHD+ (1256 x 2760), una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3600 nits, que en términos claros, ofrece una experiencia inmersiva que te brindará una nitidez máxima, fluidez de movimiento y visibilidad total bajo la luz solar directa para jugar todo lo que quieras.

Asimismo, la batería y carga te sorprenderán, pues incluye un sistema de alimentación rápido, pero cuya duración te dará la oportunidad de ocuparlo sin problema hasta 2 días seguidos en un uso normal, moderado hasta 3.

¿Cuánto cuesta el Oppo Find X9 en México?

De acuerdo con los costos en 2026 en su página, puedes encontrar el equipo con un 8% de descuento, 18 meses sin intereses, protección de 3 años de garantía, 2 año en pantalla; más su envío gratis en 20,999.00 pesos.

Incluye la caja, el teléfono, una funda protectora, el cable de datos USB, su cubo de carga rápida y una herramienta para colocar la tarjeta SIM.