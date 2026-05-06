El día de las madres se celebra este domingo 10 de mayo, y en adn Noticias te tenemos el mejor combo para que las jefitas de la casa disfruten de un OPPO Reno14 F que promete un desempeño excepcional para sus tareas diarias junto con unos Enco Buds3 con horas de funcionamiento a un precio no puedes dejar pasar.

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Características del OPPO Reno 14 F

Este modelo destaca por su batería excepcional de 6000 mAh que suele durar entre 1.5 y 2 días con un uso moderado, perfecto para que mamá conteste los WhatsApp, llame a sus parientes y disfrute de las redes sociales.

Oppo Reno14 F El equipo cuenta con dos colores, azul ópalo y verde luminoso. (OPPO)

Su carga rápida de 45W ofrece una batería de 0% a 100% en solo 55 o 70 minutos. Además, ofrece un color azul excepcional con un diseño delgado y ligero para que no le pese la mano.

También ofrece opciones avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) para que sus fotos siempre salgan bien en los 32 MP con enfoque automático que sus cámaras interna y frontal ofrecen.

Tiene una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con 120HZ con la que podrá presumirle a tus tías su contenido multimedia y navegación intensa en alta definición.

Cuenta con una certificación de alta resistencia (IP69) que garantiza la máxima protección contra polvo, chorros de agua y temperaturas extremas de 80º-85ºC más vapor desde cualquier dirección.

En cuanto al rendimiento, no tendrá ningún problema ya que cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 1, escencial en equipos de gama media.

Características de los Enco Buds3 de OPPO

Estos audífonos de botón prometen hasta 54 horas de reproducción continúa, una conexión Bluetooth 5.4 que mejora la eficiencia energética, seguridad y enlace de varios dispositivos a la vez.

Son resistentes al polvo y chorros de agua, ofrecen un sonido equilibrado y bajos potenciados además de que brindan un servicio inteligente para el uso diario y deportivo. Son ergonómicos, ligeros y reducen el ruido ambiental durante las llamadas.