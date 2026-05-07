OPPO se posicionó como una marca reconocida en tecnología por brindar todo tipo de dispositivos con una relación precio-calidad que satisface al usuario, y en este caso te venimos a hablar de la ABS 601, cuyas características la hacen ideal para ser tu primer altavoz portátil.

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Empecemos por las características, pues la bocina Oppo ABS 601 se diferencía de otros dispositivos por su compacto y ligero diseño que enamora a los usuarios con sus luces LED RGB, que emiten una amplia gama de colores intensos —rojo, verde y azul— y le brindan ese ambiente festivo y personalizado para que —junto con tu creatividad— el cielo sea tu límite.

La conectividad Bluetooth que tienen permite que lo puedas enlazar a cualquier dispositivo móvil y, junto con sus 5 watts (W) de potencia ofrecen un sonido claro pero moderado, suficiente para uso cercano y una reproducción autónoma de 5 a 6 horas.

No solo eso, esta bocina también cuenta con funciones de radio FM y una ranura para tarjeta microSD más una entrada USB, para que no dependas únicamente de la conectividad a dispositivos móviles.

¿Cuánto cuesta la bocina Oppo ABS 601?

Actualmente, en México la puedes encontrar tanto en Mercado Libre, como en Facebook Marketplace. Pero en adn Noticias hemos encontrado una oferta irresistible para que sea tu primer bocina.

Por solo $290 pesos, son las últimas 5 unidades, y podría llegar entre mañana y el domingo con envío gratis. Si te registras, recibes puntos y llega entre el lunes y martes con opción a recoger en un punto de entrega cercano a tu casa.

Si quisieras recibir hoy mismo tu bocina el costo aumenta a $342.26 pesos con opción a 12 meses sin intereses de solo $28.86 pesos, y aún así tiene un descuento del 42%.