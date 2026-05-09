¿Quién es el fabricante de la marca OPPO?

OPPO ganó popularidad en México por su calidad-precio en productos de tecnología, y el fabricante real detrás de la empresa es Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., con sede en Dongguan, China.

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Fue fundada en el 2004 por Tony Chen fabricando reproductores Blu-ray y actualmente cuenta con 22 años en el mercado tecnológico con tabletas, bocinas, relojes, celulares y más,

Según su página, también cuentan con un ecosistema OPLUS, que nació bajo el paraguas de BBK Electronics, un conglomerado multinacional chino fundado en 1995 que opera como matriz de otras marcas de smartphones como Vivo, OnePlus, Realme e iQOO.

Aunque opera de forma independiente, comparte recursos con OnePlus y Realme.

Cuentan con 9 centros de manufactura propios en todo el mundo y 6 institutos de investigación, que, a diferencia de otras marcas, ellos no subcontratan y fabrican la mayoría de sus componentes, generando precios competitivos en sus productos.

¿OPPO es una marca china más del mercado?

El diferenciador es que ellos no solo ensamblan, sino que también inventan y se encuentran en el Top 10 mundial de solicitudes de patentes, especialmente en tecnologías de carga rápida y fotografía, algo que rescatan en sus celulares.

En México, los modelos que más fueron comprados hasta el 2026 pertenecen a la serie Reno y la línea A.

En específico, el Reno14 5G y F, de los que ya te hemos hablado, el Reno 10 y el OPPO A5 Pro, los cuales ―como ya destacamos― sobresalen de otros equipos con Android por su carga rápida y cámara de alta definición con Inteligencia Artificial (IA).

La mayoría de sus equipos son resistentes al polvo, al agua, a la alta temperatura y a la presión.