Terminó el Hot Sale 2026, sin embargo, siguen las promociones en Walmart. La cadena remata el Samsung Galaxy S25 Ultra con un descuento de 14 mil pesos.

El equipo que se oferta tiene una capacidad de 256GB de almacenamiento, está disponible en color negro y desbloqueado. Es decir, lo puedes tener en la compañía telefónica de tu preferencia.

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Samsung Galaxy S25 Ultra precio

El dispositivo, que anteriormente se comercializaba en 32 mil 999 pesos, ahora puede adquirirse por 18 mil 699 pesos. Esto representa un ahorro de 14 mil 300 pesos para los consumidores.

Además del descuento, Walmart ofrece la posibilidad de pagar el equipo hasta en 15 meses sin intereses, con mensualidades de 1,246.60 pesos. De esta forma la mayoría de los usuarios podrán acceder a uno de los celulares inteligentes más avanzados del mercado.

Otro beneficio de la promoción es la política de devolución, que permite regresar el celular hasta 30 días después de haberlo recibido.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Samsung Galaxy S25 Ultra características

El Samsung Galaxy S25 Ultra destaca por integrar tecnología de última generación, sistema de cámaras de alto rendimiento, impulsado por inteligencia artificial, lo que lo convierte entre los celulares más completos.

Destaca por su procesador Snapdragon 8 Elite, una pantalla plana de 6.9 pulgadas con cristal antirreflejos y su sistema de cámaras con sensor principal de 200 MP. Integra el lápiz óptico S Pen y funciones avanzadas de inteligencia artificial (Galaxy AI).

Pantalla: 6.9″ Dynamic AMOLED 2X. Resolución Quad HD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Protección contra reflejos y Corning Gorilla Armor 2.

Rendimiento: Procesador Snapdragon 8 Elite

Memoria RAM de 12 GB.

Opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Cámaras: Cuádruple configuración trasera

Principal: 200 MP (OIS)

Ultra Gran Angular: 50 MP

Telefoto 1: 50 MP (zoom óptico 5x)

Telefoto 2: 10 MP (zoom óptico 3x)Frontal: 12 MP

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