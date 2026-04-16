Confirmado por Costco: la tienda aclara qué pasará con sus sucursales en México tras el aviso de cierre para mayo

En las últimas horas, la incertidumbre se apoderó de los usuarios de Costco en México luego de que se viralizara un aviso sobre el cierre de todas sus unidades durante mayo de 2026. La noticia, que corrió rápidamente por plataformas digitales, generó confusión sobre si las compras de despensa y artículos para el hogar se verían interrumpidas en el país. Ante el revuelo, la cadena ha dejado claro qué pasará en México.

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¿Cuál es el motivo del cierre de Costco anunciado para el lunes 25 de mayo?

La suspensión de labores no se debe a problemas operativos o cambios en la marca. El próximo 25 de mayo se conmemora el Memorial Day (Día de los Caídos), una de las fechas más solemnes en el calendario estadounidense.

Para ese día, Costco determinó que sus puertas permanecerán cerradas durante 24 horas, permitiendo que su personal disfrute de un descanso pagado.

Política de devoluciones de Costco Costco cerrará sus puertas en mayo en Estados Unidos (Reuters)

¿Qué impacto tendrá este aviso en las sucursales de México?

Para tranquilidad de los socios locales, la operación en la República Mexicana se mantendrá sin alteraciones. La empresa confirmó que las 43 sucursales que operan en México no se sumarán a este cierre, por lo que el lunes 25 de mayo abrirán en sus horarios acostumbrados.

La aclaración es clave para los consumidores nacionales:

Sin cambios en tienda física: Las compras presenciales se podrán realizar de manera habitual.

Las compras presenciales se podrán realizar de manera habitual. Plataformas digitales: El servicio en línea y la aplicación funcionarán sin interrupciones.

El servicio en línea y la aplicación funcionarán sin interrupciones. Diferencia de calendario: Al no ser un día festivo oficial en México, la cadena no aplica el mismo criterio de descanso que en sus sedes de origen.

¿Cuándo sí debemos anticipar cierres en Costco México?

Aunque mayo transcurrirá con normalidad, es importante recordar que la cadena sí tiene días de asueto total programados a lo largo del año en el país.

Si planeas tus compras con antelación, toma en cuenta que las persianas solo bajan de forma generalizada en Domingo de Pascua, Navidad y Año Nuevo.

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