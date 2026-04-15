El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ está a la vuelta de la esquina, por lo cual McDonald’s en colaboración con Tajín, anunciaron que en este mismo mes de abril lanzarán un menú especial con hamburguesas inspiradas en algunas de las selecciones que participarán en la justa.

Esta será la primera colaboración de las marcas en México, esto tras conseguir éxitos tangibles en otros países gracias a lo virales que se convirtieron las hamburguesas especiales, las cuales pueden ser de carne de pollo y res combinadas con otros ingredientes únicos.

Recetas especiales de McDonald’s y Tajín por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Serán un total de tres hamburguesas y unas papas especiales las que estará lanzando McDonald’s como parte de su menú inspirado para el Mundial que se disputará este mismo 2026. Las combinaciones y temáticas serán las siguientes:

• McFrancia: hamburguesa de pollo más Creamy Mustard con toque europeo

• McUSA: hamburguesa de carne de res más BBQ al estilo americano

• McMéxico: de carne de pollo y res con la inconfundible salsa Tajín que se hizo viral

• Papas bravas: icónicas con una nueva salsa más trozos de tocino

Es importante mencionar que McDonald’s dio a conocer que sus hamburguesas y papas especiales serán únicas gracias a que estarán hechas con un pan más grande, lo cual iguala la experiencia a nivel premium ante la marca.

¿Hasta cuándo estará el menú especial en McDonald’s?

Al ser una colaboración especial entre McDonald’s y Tajín, las hamburguesas y papas bravas especiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ solamente estarán por tiempo limitado, esto del 14 de abril hasta el 8 de junio.

Por un periodo cercano a los dos meses, las marcas buscarán hacer la previa de inicio del torneo más importante del futbol a nivel internacional, una experiencia única para los fanáticos con sabores nunca antes vistos en nuestro país.