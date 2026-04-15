Última oportunidad y cambio de sede para el baile de Bad Bunny: fecha oficial en el Zócalo y cómo participar

El festejo por el Día Internacional de la Danza en la Ciudad de México ha dado un giro inesperado que promete mayor convocatoria. Originalmente planeado para realizarse en el Monumento a la Revolución, las autoridades culturales confirmaron que el evento se muda a la plancha del Zócalo capitalino. El plato fuerte será una megarutina basada en el éxito de Bad Bunny, “Baile Inolvidable”, donde cientos de personas se unirán en una coreografía masiva.

Si te gusta el ritmo del “Conejo Malo” y quieres ser parte de un récord visual en el corazón del país, esta es la oportunidad definitiva.

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¿Cuándo y dónde será exactamente el baile masivo de Bad Bunny?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el evento, que inicialmente sería el sábado 18, ahora se llevará a cabo el domingo 19 de abril de 2026. Aunque el Día Internacional de la Danza es oficialmente el 29 de abril, el festejo se adelantará para aprovechar el fin de semana.

Los detalles logísticos confirmados son:

Nueva Sede: Plancha del Zócalo de la CDMX.

Plancha del Zócalo de la CDMX. Fecha: Domingo 19 de abril.

Domingo 19 de abril. Hora de inicio: 15:00 horas.

15:00 horas. Costo: Entrada libre y gratuita.

¿Cómo puedo participar en la coreografía de “Baile Inolvidable”?

No es necesario ser un bailarín profesional para unirte, pero sí se recomienda asistir a los ensayos previos para que la “megarutina” luzca coordinada. Los clubes de baile de las Utopías y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) son los encargados de organizar los grupos.

Para prepararte, puedes acudir a:

Ensayos en Utopías: Revisa la cartelera de la sede más cercana a tu alcaldía.

Revisa la cartelera de la sede más cercana a tu alcaldía. Kiosco de la Alameda Central: Se realizan prácticas abiertas para quienes transitan por el Centro Histórico.

Se realizan prácticas abiertas para quienes transitan por el Centro Histórico. Géneros adicionales: Antes de la rutina de Bad Bunny, habrá un baile sonidero con la participación de clubes de salsa y rumba para calentar motores en la pista.

Día de Bad Bunny.jpg Bad Bunny (Getty Images)

¿Qué debo llevar para el evento en el Zócalo?

Al ser un evento al aire libre que inicia a las tres de la tarde, la principal recomendación es la protección solar y la hidratación.

No se requiere registro previo; basta con llegar a la plancha del Zócalo con entusiasmo para integrarte a la coreografía que será el tema central de las redes sociales este fin de semana.

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