¡La Granja VIP arde! El octavo eliminado y el famoso que es capataz y avanza directo a la semifinal

La Granja VIP está llegando a la recta final con fuertes personalidades que quedan dentro del reality de TV Azteca. Este domingo 7 de diciembre inició con una fuerte pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón; sin embargo, esa no fue la única experiencia fuerte sino también la salida del octavo eliminado.

El público de La Granja VIP tomó la decisión de que el octavo eliminado que no llega a la semifinal del reality de encierro es Fabiola Campomanes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién es el nuevo capataz que pasa a la Semifinal de La Granja VIP?

En la novena Gala de Eliminación de La Granja VIP, el público eligió a tres granjeros que se enfrentaron en un juego para convertirse en el último capataz. De esta forma, los elegidos fueron Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Teo.

Tras la competencia, el ganador, Alfredo Adame, se convirtió en el nuevo y último capataz de La Granja VIP. Pero, además de contar con los beneficios de un capataz, también, el Golden Boy es el primer granjero que tiene pase directo a la Semifinal.

Calendario de la semana de semifinales de La Granja VIP

Tras la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón , la producción decidió que Alberto del Río se convierta en el primer nominado de la semana de semifinales.

Lunes de Capataz : El público elegirá a dos granjeros que se enfrentarán para elegir a un nominado

: El público elegirá a dos granjeros que se enfrentarán para elegir a un nominado Martes de duelo : El martes otros dos duelistas segundo nominado

: El martes otros dos duelistas segundo nominado Miércoles de Asamblea : Se conocerán a dos nuevos nominados

: Se conocerán a dos nuevos nominados Jueves de Salvación : El ganador será el segundo semifinalista y tendrá el poder de la traición.

: El ganador será el segundo semifinalista y tendrá el poder de la traición. Viernes de traición : Cualquiera podrá ser otro nominado

: Cualquiera podrá ser otro nominado Domingo de Gala: El público elegirá al noveno eliminado

En la última semana habrá seis finalistas de La Granja VIP.

¿Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP 2025?

Tras una semana muy complicada y con emociones a flor de piel, los granjeros nominados abrieron su legado en la sala. Tras el conteo de las votaciones del público, el octavo eliminado de La Granja VIP es: Fabiola Campomanes.

¿Quiénes son los participantes que quedan en La Granja VIP?

Los participantes que quedan en La Granja VIP y llegan a la Semifinal son:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

César Doroteo

La Bea

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

¿Cuándo es la gran final de La Granja VIP 2025?

Luego de tres emocionantes meses en los que conocimos y vimos las personalidades de 16 famosos, el reality está a punto de llegar a la Gran Final de La Granja VIP, que se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre.

Recuerda que puedes seguir el 24/7 por Disney Plus y la gran final se transmitirá en vivo por Azteca Uno.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

