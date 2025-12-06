Cinemex lanza vasos coleccionables navideños con figuras de Snoopy; este es su precio

Ya falta menos para Navidad y el ambiente festivo ya se respira en el aire, por ello, Cinemex lanzó los vasos coleccionables de Snoopy con temática navideña, así que si no te quieres quedar sin el tuyo, en adn Noticias te decimos cuánto cuestan y todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cinemex lanza vasos de Snoopy

Si eres fan de la temporada navideña, Cinemex lanzó unos vasos coleccionables de Peanuts que no solo sirven para tomar tu bebida favorita pues incluyen un figurín que puedes poner en tu árbol, son 4 diferentes:

Vaso verde que incluye una figura de Snoopy con una caja de regalo

Vaso azul con un Snoopy en un trineo

Vaso morado con un Snoopy en una corona navideña

Vaso rojo con un Snoopy vestido de Santa Claus

Precio y dónde comprar

Todos los vasos coleccionables edición especial de Snoopy navideño ya están disponibles en Cinemex; el paquete tienen un precio de 380 pesos e incluye:

2 vasos coleccionables

2 top figurines

1 palomitas clásicas grandes

Un helado Nestlé

Curiosidades de Snoopy

Peanuts es una tira creada por Charles M. Schulz que se comenzó a publicar a gran escala el 2 de octubre de 1950, per fue en 1947 cuando su creador empezó a desarrollar los primeros personajes.

Lo que comenzó como un cómic de cuatro viñetas se convirtió en un fenómeno mundial y Snoopy y Charlie Brown se convirtieron en personajes que destacaron en la televisión, cine y hasta en el espacio.

La NASA nombró a los módulo de la misión Apolo 10 como Charlie Brown y Snoopy dejando en claro que ya forman parte del imaginario colectivo de Estados Unidos.

Además, Snoopy tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha sido imagen de campañas de salud, derechos humanos y causas benéficas.

Snoopy fue creado como un perro común, pero Schulz lo transformó en un personaje reflexivo y excéntrico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.