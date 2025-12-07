VIDEO: "¡No me toques! ¿Me quieres dar un beso?” Fuerte discusión entre El Patrón y Eleazar Gómez casi termina en pelea

Avanzan las semanas dentro de La Granja VIP y la mala relación entre algunos participantes se hace más grande. En esta ocasión, una discusión entre El Patrón Alberto del Rio y Eleazar Gómez estuvo a punto de llegar a los golpes, tan solo horas antes de la eliminación del 7 de diciembre.

Aunque ni El Patrón ni Eleazar se encuentran en riesgo de ser eliminados, la tensión entre ambos llegó a un punto que no se había visto dentro del show, en una pelea en la que, incluso, hubo contacto físico.

La pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez

Todo comenzó con Alberto molestando a Eleazar. “Se levantó picudo y de mal humor, a mí me da igual si estás harto de estar aquí”, dijo Gómez, palabra a las que el luchador respondió asegurando que, si él quisiera, podría sacarlo de la emisión cuando estén nominados.

Esto siguió con insultos y amenazas por parte de ambos: “Te voy a chingar todo el día”, dijo El Patrón, “Yo si aguanto, tú eres el que no aguantas nada, nada más vienes y dices tus mamadas”, contestó Eleazar .

El problema fue en aumento y ambos se encararon. Incluso en un punto El Patrón empujó ligeramente a Eleazar, algo que, por reglamento, está prohibido. Sin embargo, ambos quedaron de frente durante varios segundos.

“A mí no me toques, ¿me quieres dar un beso o qué?”, decía Eleazar, mientras El Patrón respondía con un “¿Qué vas a hacer?”, en una acalorada discusión en donde los demás protagonistas no pudieron intervenir por la sorpresa que tenían.

