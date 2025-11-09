¡Prepárate para el Mundial 2026! Televisión Hisense A65N tiene casi 50% de descuento y antes del Buen Fin

¡Antes del Buen Fin! Hisense lanzó en México su modelo A65N 2025, una televisión inteligente de 75 pulgadas con un atractivo precio de nueve mil 490 pesos en Amazo n México, gracias a un descuento del 48% sobre su precio original de 18 mil 399 pesos.

Este modelo promete una experiencia envolvente con resolución UHD 4K, compatibilidad con Dolby Vision y sonido DTS Virtual:X, ideal para disfrutar los próximos partidos del Mundial 2026 , que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Amigxs ¿ya vieron con quién nos juntamos? 👀 Le dimos una super misión a nuestro compa “El Vitor” para que repartiera unas sorpresas por el Buen Fin de Amazon. 📦🤩 ⁰⁰¿Quieres saber a quienes sorprendió? Sigue viendo. ⁰⁰#amazonmexico #ofertas #BuenFin #Amazon pic.twitter.com/iu5zEl1wmQ — Amazon México (@amazonmex) November 15, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características de la televisión Hisense A65N

El sistema operativo VIDAA TV, desarrollado por la propia marca, ofrece acceso directo a plataformas como Disney+, YouTube, Prime Video y Apple TV+, además de integrar control por voz con Alexa, lo que permite buscar contenidos o ajustar el volumen con simples comandos hablados.

Con su interfaz rápida y fluida, los usuarios podrán alternar entre aplicaciones y transmisiones deportivas sin interrupciones.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Facilidades de pago y funciones destacadas

Además del descuento, la pantalla puede adquirirse con 24 meses sin intereses, con pagos aproximados de 395.41 pesos al mes, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan renovar su televisor antes del Mundial.

Su tamaño y calidad visual permiten disfrutar los encuentros con una nitidez excepcional, ya sea desde casa o en reuniones familiares.

La Hisense A65N también cuenta con una amplia gama de colores y tasa de actualización optimizada, lo que mejora la fluidez de la imagen en eventos deportivos. Además, ofrece la posibilidad de ver canales en vivo sin necesidad de cable, gracias a su sintonizador digital e integración con servicios de streaming en directo.

Preparada para el Mundial y para el hogar digital

Con más de mil 420 calificaciones y una puntuación promedio de 4.6 estrellas, este modelo ha sido bien recibido por su rendimiento y durabilidad. Los usuarios destacan su calidad de imagen, el sonido envolvente y la facilidad del sistema VIDAA.

También incluye modo de ahorro de energía, que ajusta el brillo automáticamente para reducir el consumo eléctrico.

La Hisense A65N 2025 se consolida como una de las mejores opciones de Smart TV 4K grandes por menos de 10 mil pesos, ideal para quienes buscan disfrutar el Mundial 2026 con calidad cinematográfica desde casa. Su integración con Alexa, gran tamaño y precio competitivo la hacen una compra destacada en su categoría.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.