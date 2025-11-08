¡Fin irresistible! Walmart remata pantalla LG de 65 pulgadas 4K con 50% de descuento y meses sin intereses

Todavía no inicia el Buen Fin 2025, pero parece que Walmart ya se adelantó. orprendió a los consumidores con una de las ofertas más atractivas de la temporada: una pantalla LG de 65 pulgadas 4K Smart TV a un precio irresistible.

Si estás interesado en renovar la televisión de tu sala o habitación, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Precio de la pantalla LG de 65 pulgadas en Walmart

Walmart lanzó una promoción espectacular en su sección de tecnología al poner a la venta la pantalla LG 65 pulgadas 4K Smart TV con un descuento impresionante. El televisor, que normalmente tiene un costo de $15,599.00, ahora se puede adquirir por solo $7,990.00. Esta rebaja representa un ahorro directo de $7,609.00.

Además se tiene la opción de pagar hasta a 20 meses sin intereses de $399.50.

Los interesados deben aprovechar esta oferta por tiempo limitado y obtener uno de los modelos favoritos en el mercado a un precio sumamente atractivo.

Aquí la puedes comprar.

¿Cuáles son las características de la pantallaLG de 65 pulgadas en Walmart?

Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K

Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8

Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K

Alta resolución en una pantalla de televisión ultragrande

"Descubre la nueva generación de televisores inteligentes con LG UHD AI y disfruta de detalles más finos con absoluta claridad en cada imagen gracias a su Procesador α7 AI 4K Gen8 con mejoras significativas en el rendimiento y un procesamiento más rápido que ofrece colores vibrantes con más brillo, pero con una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes. Ahora podrás navegar aún más fácil con su sistema operativo que ahora cuenta con webOS Re:New Program para obtener los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Este televisor es compatible con el increíble Control AI Magic Remote y al adquirirlo por separado podrás obtener recomendaciones personalizadas al momento de encender tu LG TV y hablar gracias a su Identificación de Voz AI que conoce la firma de voz única de cada usuario. A través de Chatbot AI resuelve y recibe ayuda de forma activa a tus solicitudes, simplemente habla con tu televisor y él podrá clasificar tus intenciones y responder de acuerdo a ellas. Disfruta de su increíble sistema de audio con Sonido AI Pro con 9.1.2 canales virtuales y disfruta tus videojuegos modo HGIG y su Optimizador de juegos. Ve cómo las películas cobran vida en tu cine en casa con FILMMAKER MODE con luz ambiental que se ajusta a la iluminación de alrededor para una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos. "

