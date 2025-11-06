Pleitazo entre Alfredo Adame y El Patrón los coloca en la placa de nominados de La Granja VIP

¡Amanecimos bravas! Ahora sí, Alberto del Río, alias El Patrón , no se aguantó y le dijo de todo a Alfredo Adame en La Granja VIP. El pleito entre ambos escaló a tal grado que el resto de los granjeros creyeron que iban a llegar hasta los golpes.

La tensión que ocasionó el enfrentamiento entre dos de los granjeros más fuertes de la competencia ocasionó que los votos en el Miércoles de Asamblea se fueran en contra de Alfredo Adame, quien subió a la placa de nominados junto a El Patrón y Lola Cortés y Eleazar Gómez. Te contamos todos los detalles de este pleito.

¿Por qué se pelearon El Patrón y Alfredo Adame?

La mañana del miércoles 5 de noviembre, los granjeros se encontraban aprendiendo a preparar nixtamal para las tortillas. Mientras trabajaban, llegó el momento de llevar los granos de maíz hacia el lugar donde iban a molerlo para obtener la harina. Fue en ese instante cuando Manola Díez levantó la cazuela en la que se encontraba el maíz.

Alfredo Adame intentó ayudarla y llevar él la cazuela; sin embargo, cuando ella se lo pasó, el famoso no logró sujetar bien la cazuela y el grano se cayó al pasto. Inmediatamente, Alfredo Adame acusó a Manola de haber soltado el recipiente antes de tiempo, sin aceptar que él tampoco lo había sujetado bien o en todo caso se trató sólo de un accidente.

Fue entonces que El Patrón no soportó más y salió en defensa de la actriz y modelo Manola Díez. Alberto del Río le exigió a Adame que no culpara a la actriz y que se hiciera responsable de sus errores. La discusión escaló y ambos lanzaron insultos y amenazas, por lo que en un momento pareció que podrían irse a los golpes. No obstante, El Patrón le dejó claro a Adame que podía someterlo en segundos. Afortunadamente, los ánimos se calmaron y la pelea no siguió.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP?

Tras su eliminación en la tercera semana, OMAHI dejó nominada a la actriz y cantante Lola Cortés. El martes de duelo, El Patrón se convirtió en el segundo nominado en la cuarta semana tras perder la competencia frente a César Doroteo.

Y, finalmente, el Miércoles de Asamblea Alfredo Adame y Eleazar Gómez subieron a la placa de nominados, tras acumular la mayor cantidad de puntos. Definitivamente, la pelea entre El Patrón y Adame fue lo que provocó que la gran mayoría de los granjeros, entre ellos, Lola Cortés, Manola Díez, Alberro del Río y Lis Vega votaran por Adame.

Tras abrir el huevo dorado, Fabiola Campomanes, capitana del equipo ganador, tuvo que subir a la placa a otro granjero. La quinta nominada fue Manola Díez.

Lola Cortés se enfrentó a Alfredo Adame en la Asamblea de la Granja VIP

Uno de los momentos más tensos durante el Miércoles de Asamblea de La Granja VIP fue precisamente el momento en el que Lola Cortés nominó a Alfredo Adame. La cantante conocida como jueza de hierro en La Academia, usó una estrofa de una de las canciones más famosas de Lupita D'Alessio para enfrentar al actor.

Ese hombre que tú ves ahí,

lo conozco como a mí.

Es un gran necio,

un estúpido, engreído

egoísta y caprichoso,

un payaso vanidoso,

inseguro de sí mismo

falso, malo, rencoroso,

que no tiene corazón.

Aunque Lola Cortés ya estaba nominada, Alfredo Adame la llamó al estrado donde la acusó de ser una ridícula, cursi y lamebotas.

Tras lo sucedido,la tensión se hizo sentir entre los granjeros nominados que este jueves se enfrentarán en el juego de salvación.

¿A qué hora ver en vivo La Granja VIP hoy jueves 6 de noviembre?

Este jueves podrás disfrutar de el Juego de Salvación a través de Azteca Uno y Disney Plus, en punto de las 9:00 p.m. El granjero ganador no solo se bajará de la placa de nominados, sino que, el Viernes de Traición, también tendrá el privilegio de salvar a otro de los nominados y subir a la placa a un nuevo granjero. ¡No te lo puedes perder!

