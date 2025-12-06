Liverpool remata el celular TECNO Spark 30 Pro con cámara de 108 MP y 256 GB de almacenamiento

Actualmente se lleva a cabo la última edición de la Venta Nocturna de Liverpool 2025, por lo que la tienda departamental cuenta con una atractiva promoción para el smartphone TECNO Spark 30 Pro.

El TECNO Spark 30 Pro es uno de los modelos más populares de la gama media-alta. Este dispositivo Android ha recibido una serie de valoraciones positivas que destacan su excelente relación calidad-precio, lo cual es un factor crucial para muchos usuarios. Su rendimiento en gaming también ha sido bien recibido, permitiendo a los jugadores disfrutar de diversas aplicaciones sin mayores complicaciones.

TECNO Spark 30 Pro características

El TECNO Spark 30 Pro destaca por su capacidad de 256 GB, con procesador MediaTek Helio G100 para un rendimiento fluido en juegos y apps. Su pantalla ofrece resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz en versiones similares, junto con batería de 5000 mAh y resistencia IP54 o superior.

Este modelo cuenta con pantalla LCD IPS de 6.7 pulgadas y cámara principal de 108 megapíxeles, pensada para fotografía de alta resolución.

TECNO Spark 30 Pro precio

La promoción de Liverpool ofrece el celular en color negro o blanco con un precio rebajado de $4,480 a $3,282 pesos. Además, se puede pagar a hasta 6 meses sin intereses con mensualidades de $547.00 pesos.

Esta oferta convierte al Spark 30 Pro en una opción muy atractiva para quienes buscan un equipo con buena cámara, pantalla amplia y almacenamiento generoso a buen precio. Lo puedes comprar aquí .

