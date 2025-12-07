El regalo de Navidad que no falla; los audífonos Sony XM5 con 33% de descuento en Amazon

A pocas semanas de Navidad , uno de los productos más buscados para regalar—o autoregalarse—llegó con una de sus mejores ofertas del año en Amazon.

Los audífonos Sony WH-1000XM5 , considerados entre los más completos del mercado por su calidad de sonido y su cancelación de ruido líder en la industria, están disponibles en cuatro mil 999 pesos, es decir, una rebaja del 33% respecto a su precio original de siete mil 499 pesos.

Con una calificación de 4.7 estrellas basada en más de 18 mil reseñas, este modelo se ha convertido en un favorito entre viajeros, estudiantes, profesionistas y amantes de la música.

Facilidades de pago y beneficios adicionales en Amazon

El modelo incluye la opción de adquirirlo a 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 333 pesos al mes y viene acompañado de la promoción de 90 días gratis de Amazon Music , ideal para estrenar lista de reproducción desde el primer día.

Tan solo el mes pasado, más de 300 unidades fueron adquiridas, lo que confirma su popularidad en México.

Características de los audífonos Sony

La serie WH-1000X de Sony es reconocida desde hace años por dominar la tecnología de cancelación activa de ruido, pero el modelo XM5 da un salto importante: incorpora un sistema de ocho micrófonos y un procesador exclusivo que analiza el entorno para bloquear sonidos externos con mayor precisión.

Esto los hace ideales para quienes trabajan en casa, viajan constantemente o simplemente buscan una experiencia inmersiva sin interrupciones.

El sonido también es protagonista. Los controladores de 30 mm fueron rediseñados para ofrecer mayor claridad en voces, bajos más definidos y un rango dinámico que permite apreciar detalles que pasan desapercibidos en otros audífonos. Además, son compatibles con LDAC, el códec de alta resolución de Sony.

Comodidad para uso prolongado

Uno de los puntos más destacados es su diseño ligero y ergonómico. El XM5 abandona la estructura plegable de modelos anteriores, pero a cambio ofrece una diadema más delgada, almohadillas más suaves y un ajuste que distribuye mejor el peso.

Para quienes pasan horas con audífonos —como editores, gamers o profesionistas que toman videollamadas— este cambio es clave.

La batería alcanza hasta 30 horas de reproducción con cancelación activa y unas 40 horas sin ella. Además, con carga rápida, tres minutos conectados bastan para obtener otras 3 horas de uso.

Un regalo navideño que difícilmente falla

Entre tecnología de punta, comodidad y un precio que rara vez baja tanto, los Sony WH-1000XM5 se posicionan como uno de los regalos más atractivos para esta temporada.

Ya sea para mejorar el home office , el viaje de fin de año o simplemente disfrutar música con calidad profesional, esta oferta llega en el momento perfecto.

