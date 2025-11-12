“Mis hijos quieren deshacerse de mí” Lola Cortés revela cómo le afectó el trastorno de ansiedad en La Granja VIP

Lola Cortés salió de La Granja VIP, pero no por eliminación, la famosa actriz de teatro solicitó su salida por voluntad propia tras revelar que padecía trastorno de ansiedad.

Su salida dejó conmocionados tanto a la producción como a los conductores Adal Ramones, Kristal Silva, los críticos y, por supuesto, al público que había votado para que ella continuara en el reality, ¡9 millones de votos! En entrevista para adn Noticias, Lola Cortés confesó cómo le afectó el trastorno de ansiedad dentro de La Granja VIP. Te contamos los detalles.

¿Qué le pasó a Lola Cortés en La Granja VIP?

En la cuarta Gala de Eliminación de La Granja VIP, el pasado domingo 9 de noviembre, Lola Cortés pidió salir de manera voluntaria del reality de TV Azteca. La famosa explicó que necesitaba salir por cuestiones de salud, pues padecía trastorno de ansiedad. La producción autorizó la salida de la famosa; sin embargo, Adal Ramones le aclaró que tendría que enfrentar consecuencias, la primera de ellas era que no la recibirían en el foro.

Visiblemente afectada, Lola Cortés rompió en llanto despedirse de sus compañeros y salir de la casa. En la puerta de La Granja VIP la esperaba su hija Dariana, quien le brindó soporte y la apoyó para dejar finalmente el reality.

En entrevista con adn Noticias, Lola Cortés comentó que el trastorno de ansiedad que le diagnosticaron desde hace más de una década se le detonó dentro de La Granja . La famosa aseguró que está medicada y ha tenido una excelente calidad de vida; no obstante, enfrentarse al encierro en un reality 24/7 fue demasiado. La famosa nos explicó que la mente le empezó a jugar en contra.

“La mente te juega en contra yo pensaba ‘claro, mis hijos me vinieron a votar, me dejaron, se olvidaron de mí. Lo que quieren ya es deshacerse de mí, porque no me aguantan más, porque mi trastorno es demasiado. Me están medicando de más, para que esté todo el tiempo dormida”.

“Mi mente me empezó a jugar tan chueco que yo empecé a decir me puedo saltar esta barda cuando la puerta siempre está abierta. La que se quiera ir se puede ir. Mi mente hizo un complot”, nos confesó Lola Cortés.

Por esta razón, varios de sus compañeros tuvieron que brindarle soporte cuando tenían estos episodios de pánico y claustrofobia. Quizás uno de los más hermosos que recordamos sucedió en el granero cuando Manola Díez le brindó consuelo.

“Manola es una persona maravillosa, me ha contado de su hijo, de su esposo, del papá de su hijo y creo que tengo la oportunidad de hacer una gran, gran amiga”, reveló.

No obstante, Lola Cortés aseguró que la producción de La Granja VIP siempre la traó maravillosamente y estuvieron al pendiente de su salud, pues incluso tuvo la oportunidad de estar en contacto con su psiquiatra para cuidar la dosis de su medicación.

¡No es un caballero! Lola Cortés explota contra Alfredo Adame

Precisamente, esta amistad con Manola Díez provocó el enfrentamiento que Lola Cortés tuvo con Alfredo Adame durante el Miércoles de Asamblea de la tercera semana.

Durante una de las actividades, en la que los granjeros asistieron a una clase de nixtamal, Alfredo Adame, Manola Díez y El Patrón protagonizaron uno de los pleitazos icónicos del reality.

Alfredo Adame intentó ayudar a Manola Díez a cargar una cazuela con maíz; sin embargo, cuando Manola se le entregó, el actor no logró sujetarla bien y el maíz cayó al pasto.

El famoso le echó la culpa a Manola de haberla soltado antes de tiempo e irguió caminando, mientras ella se quedó recogiendo el maíz, visiblemente afectada. Tras lo ocurrido El Patrón comenzó a pelear con Alfredo Adame, pues le reclamó la manera en la que trató a Manola.

Ante esta situación, Lola Cortés apoyó su amiga e incluso le ayudó a preparar su argumento para nominar a Alfredo Adame en la Asamblea; sin embargo, fue la misma Lola Cortés la que sorprendió al nominar a Alfredo Adame con una frase de uno de los temas icónicos de Lupita D'alessio.

Al respecto, la famosa nos explicó que ella estaba detrás de Manola y Alfredo cuándo ocurrió el accidente y pudo ver que él soltó la cazuela. Igualmente, consideró que no se comportó como el caballero que dice ser, pues dejó sola a Manola en lugar de ayudarla a recoger el maíz.

“¿Por qué no fue el caballero que dice que es y se quedó a recoger el maíz con Manola? y le dijo: ‘discúlpame, no lo agarré bien’ o ‘se nos cayó, ¿te ayudo?’ No, la dejó, la votó. Le tiró el maíz, porque lo tiró él, le dijo cosas espantosas. Y disculpenme pero si dije lo que hablé es porque se lo merecía, porque yo no iba a permitir que le siguiera hablando así a Manola”, nos confesó.

Lola Cortés asegura que Alfredo Adame se esperaba que ella iba a darle un duro argumento de nominación, pues después de lo ocurrido ya no le sostenía la mirada. “Cuando alguien no te mira a los ojos, él tiene la cola entre las patas, ahí supe que sabía que él se había equivocado”.

Finalmente, Lola Cortés asegura que haber partticipado en La Granja VIP es una experiencia de vida que atesora en su corazón, pues le dejó claro que tiene una vida hermosa por lo que se siente muy agradecida. "Un sí eterno a mi matrimonio, en las buenas y en las malas; mi casa, mi familia y mis amigos del teatro".

