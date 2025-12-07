¡Ya hay fecha! Taylor Swift y Travis Kelce eligieron día y lujoso hotel para su boda

Taylor Swift y Travis Kelce son una de las parejas más mediáticas del 2025 y, por supuesto, su matrimonio será un verdadero acontecimiento. Aparta la fecha, porque la famosa pareja ya eligió fecha para su boda que se llevará a cabo en Rhode Island. Te contamos todos los detalles.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian fecha de boda

Las y los verdaderos fans de la intérprete de Shake it Off no se sorprenderán de saber que eligió el día 13 para su boda, pues este número es un talismán para la famosa. En enrevista para Page Six, fuentes cercanas a la pareja revelaron que el día elegido es el 13 de junio de 2026.

La boda se realizará cuando Kelce termine la temporada deportiva, para que puedan disfrutar sin interrupciones de su luna de miel. Como es de esperarse, la boda de Taylor Swift, quien solo es superada por Bad Bunny como el artista más escuchado de Spotify,será en un hotel de lujo que convertirá su boda en un verdadero sueño.

Este es el lujoso hotel en Rhode Island donde se casará Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados del 2026 y tendrá una duración de tres días. Se sabe que el escenario que la famosa eligió para dar el “sí acepto” al hombre de sus sueños será el lujoso hotel Ocean House, un icónico resort frente al mar en la localidad de Westerly, en la costa de Rhode Island. Este hotel es un complejo de lujo de estilo victoriano con vistas directas al Atlántico.

Además, en este lugar, la famosa pareja ofrecerá a sus invitados de lujo, entre los que se espera la presencia de Selena Gomez y su esposo Benny Blanco , habitaciones, suites, terrazas privadas, piscinas y acceso a una playa de arena blanca.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en el verano de 2023, cuando Kelce intentó darle una pulsera de la amistad con su número de celular en un concierto de Swift.

Después de ese acercamiento fallido, la relación se hizo pública en septiembre de 2023, tras emocionantes apariciones de Swift en partidos de la NFL y Kelce en conciertos del Eras Tour. Finalmente, la feliz pareja anunció su compromiso en agosto de 2025. El hecho se convirtió en tendencia, pues millones de fans en el mundo ya esperan con ansias la que será la boda del año 2026.

