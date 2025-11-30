¡Le faltaron votos! El séptimo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 30 de noviembre

Lis Vega se despide de la La Granja VIP , que llega a su séptima semana y sigue siendo tendencia. El exitoso reality ha vivido una semana complicada, pues los granjeros ya formaron tres grupos que han protagonizado traiciones, desencuentros y alianzas complicadas.

Esta semana, la placa de nominados estuvo conformada por tres integrantes del team Familia: Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lis Vega. Mientras que el único integrante del team El Muro, Alfredo Adame , estaba molesto tras la traición de Kim Shantal.

¿Quiénes son los peones de la semana 8?

Tras la nominación de los granjeros y peones, los seleccionados para cumplir el papel de peones durante la semana 8 de La Granja VIP son las siguientes:

César Doroteo

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

El público eligió al séptimo eliminado de la Granja VIP

Tras una semana complicada en la que el team Cacaraqueo, conformado por Kim Shantal, Teo y La Bea, decidieron seguir la estrategia sugerida por Kike Mayagoitia, el ambiente en La Granja VIP cambió.

El team Cacaraqueo se unió al team El Muro con el objetivo de evitar que Sergio llegara al Juego de Salvación. Además, lograron subir a la segunda integrante del team La Familia, Lis Vega. Luego de una semana llena de estrategia, jugadas y traiciones el público decidió que el séptimo eliminado de La Granja VIP es: Lis Vega.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP que quedan en la competencia?

Tras la eliminación de Lis Vega no solo se va el flow cubano de La Granja VIP, sino que ya solo quedan 8 granjeros:



Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

César Doroteo

La Bea

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

La gran final está muy cerca, por lo que ahora más que nunca debes votar por tu granjero favorito para ayudarlo a llegar a la final. Para votar en La Granja VIP sigue estos pasos:

Da click al siguiente

ENLACE

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero o granjera favorita! Y, no te pierdas este martes 2 de diciembre la entrevista con el séptimo eliminado en La Granja VIP, en punto de la 1 p.m.

