¿El iPhone 16e en Black Friday 2025 es un salto inteligente o solo hype? La verdad sobre su precio en México

El iPhone 16e se perfila como una de las estrellas del Black Friday 2025 en México, que se celebrará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el Cyber Monday el ° de diciembre. Con su chip A18, pantalla Super Retina XDR y el nuevo sistema Apple Intelligence, este modelo promete una experiencia de usuario fluida e intuitiva.

Su precio base ronda los $14,999 pesos, aunque las ofertas en tiendas como Amazon México, Mercado libre, iShop o Liverpool podrían reducirlo hasta los $11,699 pesos (o más), convirtiéndolo en una oportunidad destacada para quienes buscan renovar su smartphone.

Además de su potencia y rendimiento, el iPhone 16e destaca por su enfoque en la productividad y la privacidad. Apple reforzó la integración de IA sin depender de servidores externos, lo que permite al usuario mantener el control de sus datos personales. Pero, ¿realmente vale la pena invertir en él durante esta temporada de descuentos?

Diseño elegante y duradero

Mantiene la línea minimalista característica de Apple, con acabados en aluminio aeroespacial y protección Ceramic Shield. Es resistente al agua y al polvo bajo la certificación IP68, ideal para un uso intensivo. Su pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas ofrece colores vivos, gran contraste y un brillo máximo de 1,200 nits, perfecta para ver series o editar fotos.

Durante el Black Friday, varias tiendas en México incluirán promociones en accesorios. Liverpool y Amazon suelen ofrecer fundas y cargadores con hasta 30% de descuento, lo que complementa la compra y prolonga la vida útil del dispositivo.

Apple Intelligence es el corazón del iPhone 16e

La gran novedad del equipo es Apple Intelligence, un sistema de IA que transforma la manera en que interactuamos con el celular. Permite:



Resumir correos

Corregir textos

Generar emojis personalizados

Crear imágenes desde simples descripciones

Todo el procesamiento se realiza de forma privada, sin comprometer la seguridad de la información. Esta integración hace que el iPhone 16e no solo sea un dispositivo de comunicación, sino una herramienta personal capaz de optimizar la rutina diaria. En tareas laborales o creativas, sus funciones ahorran tiempo y aumentan la eficiencia.

Rendimiento y batería

El chip A18, acompañado de una GPU de cuatro núcleos, ofrece un rendimiento superior en multitarea, videojuegos y edición de video. La batería alcanza hasta 26 horas de reproducción de video o 90 de audio, una mejora significativa frente a generaciones anteriores. Además, el puerto USB-C facilita la compatibilidad con cargadores universales.

Durante el Black Friday, varias tiendas suelen incluir planes de financiamiento a 12 o 18 meses sin intereses, lo que permite acceder al modelo sin afectar el presupuesto.

Cámara y conectividad

Su cámara Fusion de 48 MP con zoom óptico 2x y video 4K Dolby Vision captura imágenes detalladas y videos cinematográficos. Para creadores de contenido, representa una herramienta versátil con modos Noche y Retrato avanzados.

En conectividad, integra 5G, Wi-Fi 6 y Mensajes vía satélite, asegurando comunicación incluso sin red celular. Algunas tiendas, como Palacio de Hierro, incluirán paquetes con datos móviles o AirPods con descuento, aumentando el valor de compra.

¿Vale la pena?

El iPhone 16e se consolida como una opción inteligente durante el Black Friday, especialmente por su equilibrio entre innovación, potencia y precio. Si vienes de modelos anteriores o buscas integrar la IA en tu día a día, esta puede ser la compra perfecta para cerrar el año.

