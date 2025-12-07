¡Escalofriante! Cámara capta EN VIVO los últimos instantes antes de ser devorada por el volcán Kilauea en Hawái

El volcán Kilauea volvió a sorprender a los habitantes de la isla Grande de Hawái con una nueva erupción cuyas fuentes de lava alcanzaron alturas impresionantes de hasta 370 metros. Sin embargo, ahora tenemos imágenes impactantes de cómo se ve ser devorado por la lava de este poderoso volcán.

Volcán Popocatépetl: Cancelan vuelos en el AICM por caída de ceniza de Don Goyo [VIDEO] Si fuiste una de las personas que se vio afectada por la cancelación de vuelos a causa de la caída de ceniza del Popocatépetl, esta nota te podría interesar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción en Hawái

Este sábado 6 de diciembre, el volcán Kilauea despertó con un episodio considerado de los más extraños por expertos del Observatorio de Volcanes de Hawái del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Esta nueva erupción se caracterizó por la presencia simultánea de tres bocas emisoras de lava.

Las autoridades calificaron la triple emisión como “un acontecimiento extremadamente raro y la primera vez que se observa durante esta erupción”.

#news #hawaii #kilauea #volcano ♬ original sound - Daily Mail @dailymail A remote camera captured the moment an erupting volcano in Hawaii knocked it out while recording. Lava spewed from Hawaii's Kilauea volcano on Saturday, footage from the United States Geological Survey (USGS) captured. Located in a closed area of Hawaii Volcanoes National Park, Kilauea is one of the world's most active volcanoes and has been erupting intermittently since December 23, 2024. #usa

La nueva fase del volcán Kilauea comenzó el 23 de diciembre de 2024 y, desde entonces, se han presentado al menos 35 episodios que han puesto en alerta a la ciudadanía en Hawái.

Video viral muestra cómo se ve ser devorada por la lava del volcán Kilauea

En esta ocasión, sin embargo, ocurrió un hecho asombroso que nos pudo arrojar luz de cómo se ve quedar atrapado entre las bocanadas de lava y ceniza del gigante hawaiano. Y es que, una de las webcams que vigilaba el volcán Kilauea en Hawái quedó atrapada y terminó destruida por la lava durante una erupción. No obstante, durante los últimos minutos, la cámara tomó imágenes impactantes del magma y la ceniza mientras la engullía, confirmando la naturaleza activa y destructiva del volcán de Hawái.

El Kilauea es uno de los seis volcanes activos de Hawái y figura entre los más activos del mundo. Desde 1983, ha mantenido una actividad eruptiva frecuente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

