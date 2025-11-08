inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Es Tendencia
Nota

Los encantadores pueblitos otoñales que debes visitar en San Luis Potosí

Entre sus sierras, calles empedradas y tradiciones, los pueblitos potosinos se convierten en el destino perfecto para disfrutar de la temporada.

pueblitosotonales.webp
Municipio de Cerro de San Pedro
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

¿Tú época favorita es el otoño-invierno?, ¿estás buscando darte una escapada? En noviembre, San Luis Potosí ofrece una experiencia única para los amantes de esta temporada.

Sus pueblitos llenos de historia, naturaleza y tradición se visten de tonos ocres, dorados y rojizos, ofreciendo algunos de los paisajes más encantadores del otoño mexicano. Aquí te presentamos algunos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram      y lleva la información en tus manos.

Los mejores pueblos para visitar en otoño 2025

  • Cerro de San Pedro
  • Mexquitic de Carmona
  • Armadillo de los Infante
  • Villa de Zaragoza
  • Sierra de Álvarez

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro      canal de WhatsApp      y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!