Los encantadores pueblitos otoñales que debes visitar en San Luis Potosí
Entre sus sierras, calles empedradas y tradiciones, los pueblitos potosinos se convierten en el destino perfecto para disfrutar de la temporada.
¿Tú época favorita es el otoño-invierno?, ¿estás buscando darte una escapada? En noviembre, San Luis Potosí ofrece una experiencia única para los amantes de esta temporada.
Sus pueblitos llenos de historia, naturaleza y tradición se visten de tonos ocres, dorados y rojizos, ofreciendo algunos de los paisajes más encantadores del otoño mexicano. Aquí te presentamos algunos.
Los mejores pueblos para visitar en otoño 2025
- Cerro de San Pedro
- Mexquitic de Carmona
- Armadillo de los Infante
- Villa de Zaragoza
- Sierra de Álvarez
