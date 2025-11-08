Los encantadores pueblitos otoñales que debes visitar en San Luis Potosí

¿Tú época favorita es el otoño-invierno?, ¿estás buscando darte una escapada? En noviembre, San Luis Potosí ofrece una experiencia única para los amantes de esta temporada.

Sus pueblitos llenos de historia, naturaleza y tradición se visten de tonos ocres, dorados y rojizos, ofreciendo algunos de los paisajes más encantadores del otoño mexicano. Aquí te presentamos algunos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los mejores pueblos para visitar en otoño 2025

Cerro de San Pedro

Mexquitic de Carmona

Armadillo de los Infante

Villa de Zaragoza

Sierra de Álvarez

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.