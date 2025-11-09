Ver EN VIVO la cuarta Gala de Eliminación de La Granja VIP; ¿quién sale del reality?

Por si las tensiones entre Kim Shantal y Eleazar Gómez no eran suficientes, en la semana cuatro de La Granja VIP los ánimos se encendieron y vivimos angustiantes momentos durante el pleito entre El Patrón y Alfredo Adame , dos de los granjeros más fuertes durante la competencia.

De hecho, fue esta discusión la que colocó al Golden Boy en la placa de los nominados junto a El Patrón y a Lola Cortés, quien fue el legado de OMAHI. Y, aunque por la placa también pasaron Eleazar Gómez y Manola Díez, fue Jawy, quien finalmente ocupó el lugar del cuarto nominado. Y, este 9 de noviembre, el público elegirá quién es la celebridad que sale de La Granja VIP. ¿Ya tienes a tu favorito?

Trae las palomitas y prepárate para disfrutar de esta cuarta Gala de Eliminación que estará llena de emociones fuertes. Puedes ver EN VIVO La Granja VIP desde Azteca Uno en este ENLACE.

¿Quiénes son los peones de la quinta semana?

Luego de una semana complicada en la que Sergio Mayer volvió a ser el capataz, el Tío Pepe no quedó tan satisfecho y solo le otorgó a los granjeros el 70% de su presupuesto. Durante la quinta semana de La Granja , los cuatro peones serán los encargados de tratar de recuperar el 100% del presupuesto.

¿Quién es el cuarto eliminado de La Granja VIP?

En esta cuarta semana, la placa de los nominados hizo una competencia cardíaca, pues se encontraban cuatro personalidades que son fuertes en el gusto del público: El Patrón , Alfredo Adame, Lola Cortés y Jawy, quien obtuvo los votos que eran para Manola Díez y llegaba a la placa con dos días de retraso.

Durante esta cuarta semana, Lola Cortés estuvo en varias ocasiones pidiendo al público que no votara por ella, pues ya deseaba salir de La Granja VIP. La famosa pidió la palabra a Adal Ramones para solicitar su renuncia y salir del reality. Finalmente, la famosa salió de La Granja; no obstante, la competencia sigue entre El Patrón, Jawy y Alfredo Adame.

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP que continúan en la competencia?

Tras cuatro semanas de competencia, los granjeros y granjeras que aún siguen en La Granja VIP con la esperanza de llegar a la gran final son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

Teo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

La Bea

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Lola Cortés

Eleazar Gómez

¿Cuándo es Día de nominaciones en La Granja VIP?

A diferencia de otros realities, en La Granja VIP los nominados no se conocen en un solo día de nominaciones, sino que sucede a lo largo de la semana, por lo que te conviene seguir los programas en vivo que se transmiten todos los días, en punto de las 9:00 p.m. Este es el calendario de actividades de La Granja VIP, el reality más exitoso del momento.

Lunes del Capataz : Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios.

: Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios. Martes de Duelo : Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado.

: Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado. Miércoles de Asamblea : Los granjeros decidirán durante esta asamblea dos más que quedan nominados.

: Los granjeros decidirán durante esta asamblea dos más que quedan nominados. Jueves de Salvación : Los nominados realizarán un reto para intentar salvarse de la nominación; solo uno lo logrará.

: Los nominados realizarán un reto para intentar salvarse de la nominación; solo uno lo logrará. Viernes de Traición : El viernes, el salvado podrá salvar a otro granjero y colocará a otro más que se creía salvado en la placa de nominados

: El viernes, el salvado podrá salvar a otro granjero y colocará a otro más que se creía salvado en la placa de nominados Domingo de Eliminación: Uno de los granjeros abandonará La Granja VIP.

No te pierdas la próxima Gala de Eliminación, el domingo 16 de noviembre, en punto de las 8:00 p.m. por Azteca Uno y sigue el 24/7 por Disney Plus.


