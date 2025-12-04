Dirigente de transporte muere en plena transmisión en vivo en República Dominicana

La televisión de República Dominicana vivió una de sus jornadas más impactantes el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando el dirigente transportista Mario Ureña falleció mientras participaba en una mesa de análisis en el programa matutino El Café de Diario 55.

El hecho, ocurrido en la provincia de Santiago de los Caballeros, generó sorpresa e indignación entre espectadores, especialistas del gremio del transporte e internautas, debido a que rápidamente se volvió viral el clip.

Gran consternación ha causado la muerte del comunicador dominicano Mario Ureña, quien falleció este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras participaba en una entrevista en el programa El Café, de Diario 55. El momento quedó registrado en video y muestra cómo Ureña se… pic.twitter.com/P5hx5BR8Fm — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) December 3, 2025

Así fue el colapso ocurrido frente a cámaras

Durante la emisión, Ureña formaba parte de una discusión sobre la tensión creciente en el sistema de transporte público de República Dominicana .

Testigos relataron que el dirigente hablaba con normalidad cuando comenzó a sentirse indispuesto. Minutos después, se desvaneció frente a los presentadores, lo que obligó al equipo técnico a cortar la transmisión de manera repentina.

De acuerdo con personal del canal, paramédicos ingresaron al set para aplicar maniobras de reanimación. Aunque los primeros auxilios se brindaron de inmediato, el líder transportista fue declarado muerto al llegar a un centro médico.

Las autoridades adelantaron que abrirán una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, aunque versiones preliminares apuntan a un posible infarto .

El video que se viralizó en minutos

El momento en que Ureña se desploma se difundió casi de inmediato en redes sociales, sobre todo en X , donde usuarios compartieron fragmentos de la transmisión antes de que el programa fuera suspendido.

Las imágenes muestran el desconcierto de los panelistas y la rápida reacción del personal de producción, que acudió a auxiliarlo mientras solicitaban apoyo médico.

También circularon fotografías tomadas minutos después del incidente, en las que se observa a los servicios de emergencia intentando reanimarlo sobre el mismo sofá donde participaba en la entrevista.

¿Quién era Mario Ureña?

De acuerdo a medios dominicanos , Ureña era una figura conocida en el transporte urbano de Santiago Oeste. Como fundador y presidente de la Ruta SO, mantenía una presencia constante en negociaciones y discusiones vinculadas con la operación de rutas, permisos y conflictos entre choferes.

Su postura crítica y su trabajo organizativo lo habían convertido en una voz influyente dentro del gremio.

Además de su labor como dirigente, era reconocido por impulsar la actividad turística local y por promover el trabajo de artesanos y proyectos comunitarios. Para distintos sectores, Ureña representaba a un liderazgo activo en momentos de fuerte tensión para el transporte dominicano.

