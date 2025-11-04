Rocío Sánchez Azuara explica el modus operandi del robo de su bolsa en Polanco: VIDEO

Rocío Sánchez Azuara sorprendió a sus seguidores con un video en el que reveló que fue víctima del robo en una tienda departamental de Polanco, CDMX. La famosa compartió el modus operandi de la persona que le robó una bolsa de lujo que acaba de comprar a meses sin intereses.

La conductora de “Cosas de la vida” explicó que tuvo que interponer una denuncia, debido a que la tienda departamental no la apoyó a recuperar el objeto robado dentro de sus instalaciones. Te contamos los detalles.

Así le robaron su lujosa bolsa a Rocío Sánchez Azuara

A través de sus redes sociales, Rocío Sánchez Azuara reveló que había acudido al Palacio de Hierro en Polanco, para recoger una bolsa que había comprado a meses sin intereses. La conductora explicó que acudió a la tienda departamental acompañada de su sobrina que se va a casar para comprar algunos artículos para su boda.

Al dirigirse al área de canje de monedas, colocó la bolsa sobre el mostrador mientras firmaba un documento que le solicitaron. Fue ese momento el que aprovechó una persona que se encontraba a lado de la famosa para tomar la bolsa y huir.

Rocío Sánchez interpuso una denuncia por el robo

Tras lo ocurrido, la conductora se dirigió inmediatamente al área de seguridad de la tienda departamental para solicitar el apoyo para recuperar su bolsa; sin embargo, no le quiero proporcionar los videos de las cámaras de seguridad donde aparecía la persona que robó su bolsa.

“Solicitamos el registro de las cámaras de seguridad y en las cámaras de seguridad nos compartieron que la persona que estaba canjeando sus monedas a un lado, agarró mi bolsa”, comentó en un video de TikTok.

La conductora reveló que no le quisieron proporcionar el video de las cámaras de seguridad, pues le pidieron que primero levantara la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX. Rocío Sánchez Azuara se dirigió a levantar la denuncia al Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo y regresó a solicitar la atención en Palacio de Hierro.

La famosa insistió en que no le robaron su bolsa personal ni sus documentos personales; sin embargo, sí fue víctima de un robo.

“Tengan mucho cuidado, hay que tomar precauciones. Por mi parte, ya no pienso volver a acudir a esa tienda en particular y, por supuesto, yo espero que se hagan responsables, porque debe existir un seguro en la tienda donde te pueden cubrir ese tipo de atracos”, comentó.

En su video la famosa comenta que considera que la tienda debe de hacerse responsable de un artículo que le robaron dentro de sus instalaciones y frente a las cámaras de seguridad. No obstante, nunca le dieron esa opción.

Crece número de robos en tiendas departamentales en la CDMX

Durante el primer semestre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX ha presentado ante el Ministerio Público, al menos 508 personas por su probable responsabilidad en la sustracción de mercancía en tiendas de distintos ramos.

A través de un comunicado, la institución señaló que estos robos se han llevado a cabo en tiendas departamentales, supermercados, tiendas de autoservicio y clubes de almacén. Por esta razón, la recomendación es tomar precauciones y no soltar los objetos de valor durante la visita dentro de una tienda departamental.

