¡Para Navidad o Año Nuevo! Rematan bocina Hisense Party Rocker con karaoke, batería de larga duración y Bluetooth 5.0

Con la temporada navideña y de Año Nuevo en puerta, Amazon presenta una promoción imperdible para quienes buscan un altavoz potente y versátil para sus reuniones. La bocina inalámbrica Hisense Party Rocker One, Ultimate, está disponible con un 20% de descuento.

Este dispositivo está pensado para ambientar fiestas tanto en interiores como en exteriores. En adn Noticias te proporcionamos los detalles para que te animes a comprarla.

Características de la bocina Hisense Party

El altavoz 2.0 canales ofrece 300 W de potencia y un subwoofer integrado que garantiza un sonido potente para fiestas tanto en interiores como exteriores. Su diseño resistente con certificación IPX4 la hace impermeable, ideal para eventos al aire libre. Además, cuenta con Bluetooth 5.0 para una conexión estable y funciones especiales como modo DJ y karaoke, perfectas para animar cualquier celebración.

Precio de la bocina Hisense Party

Amazon bajó su precio de lista de $4,999 a $3,990. La promoción incluye 90 días gratis de Amazon Music con la compra, proporcionando acceso a una amplia variedad de música para acompañar el altavoz. También está disponible un plan de pagos sin intereses de $266 mensuales durante 15 meses.

Puedes comprarla aquí . Te mantendremos al tanto de otras promociones para las fiestas decembrinas.

