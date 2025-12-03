La controversia generada por “La Casita” en los conciertos de Bad Bunny en México

Bad Bunny dará 8 conciertos en la Ciudad de México (CDMX) y ya hizo oficial que "La Casita" estará en todos y cada uno de ellos. Una medida que, lejos de ser bien recibida, ha generado miles de críticas en redes sociales, sobre todo por parte de las personas que compraron boletos en General A y en FanPit.

"La Casita" fue presentada en los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico y fue una enorme sorpresa para los fanáticos, quienes, sin saberlo, estuvieron muy cerca del artista y de un show como nunca antes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es "La Casita" que traerá Bad Bunny?

Literalmente es otro escenario. Sí, a diferencia de un concierto normal en donde el único escenario se encuentra al frente de todos, Bad Bunny ha innovado e incorporará "La Casita", otro escenario que estará en la zona más alejada a la tarima, para que todos los que pagaron un boleto puedan disfrutar de una experiencia única, sin importar lo lejos que se encuentren.

Los boletos más caros (más cerca del escenario) eran Zona Pit, de 12 mil pesos, Zona GNP, de 5 mil 700 pesos, y General A, de 4 mil 800 pesos. Sin embargo, "La Casita" estará en la zona de General B, que tenía un costo de 2 mil pesos.

X Mapa del concierto de Bad Bunny en México

¿Por qué se quejan de "La Casita" en los conciertos de Bad Bunny?

Así, los que pagaron General A o PIT se han quejado e incluso piden un reembolso, asegurando que no tenía sentido pagar miles de pesos más por un boleto, cuando al menos el 30% del show ocurrirá en "La Casita" y otras zonas podrán tener una mejor visibilidad del evento .

Aseguran que, si compraron los boletos más caros, era con la intención de tener una mejor visibilidad y estar más cerca, algo que no se cumplirá gracias a la decisión del artista de incorporar "La Casita".

Se agota nueva sección de "Los Vecinos"

Por si fuera poco, aunado a los cambios que hizo el artista, se abrió una nueva zona en el concierto llamada "Los Vecinos", que serán unas gradas detrás del escenario principal, con un costo de 12 mil 183 pesos mexicanos.

La venta para la zona de "Los Vecinos" comenzó este 3 de diciembre y están prácticamente agotados, algo que demuestra que los fanáticos de Bad Bunny en México realmente están dispuestos a pagar grandes cantidades para verlo lo más cerca posible.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.