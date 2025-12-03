Mapache se emborracha, destruye licorería y se desmaya en el baño

Una licorería en Virginia, Estados Unidos, fue asaltada durante la madrugada del sábado 29 de noviembre, registrando pérdidas importantes por la ruptura de algunas botellas de whisky escocés. El ladrón entró sin ser detectado, realizó destrozos, aprovechó para tomar un poco y después cayó desmayado. Y sí, todo fue hecho pro un mapache .

A la mañana siguiente, un empleado ingresó para abrir el local y su sorpresa fue muy grande al darse cuenta de los enormes charcos de alcohol que había. No fue un robo, solo ingresaron, destruyeron los productos y aprovecharon para tomar un poco. Y sin duda, la sorpresa más grande llegó cuando encontró al mapache desmayado en el baño.

La historia del mapache que entró a una licorería

De acuerdo con la cadena de CNN, la agente de control de animales local, Samantha Martin, fue la encargada de explicar la situación: "El mapache se cayó por una de las plecas del techo y se puso furioso, así que rompió y bebió todo".

Confirmó que efectivamente, el mapache ingirió alcohol y eso sí alteró sus sentidos, al punto de quedarse dormido en el baño. La Protección y Refugio de Animales del Condado de Hanover ingresó al lugar y se llevó al mapache para atender su salud.

"Después de unas horas de sueño y sin señales de lesión (salvo quizás una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado sano y salvo, de vuelta en la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento de propiedad privada no es la solución", declaró Martin.

