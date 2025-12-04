Aprovecha la locura y estrena teléfono; Amazon tiene el Samsung A56 al 56% de descuento

El Samsung Galaxy A56 5G, uno de los modelos más buscados dentro de la gama media, se encuentra con un descuento de más del 50% en Amazon México durante las ofertas previas a Navidad.

El dispositivo , en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de seis mil 999 pesos, lo que representa un ahorro del 56% frente a su precio original de 15 mil 999 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Meses sin intereses y un precio competitivo en Amazon

Además, Amazon mantiene la opción de 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 466.60 pesos, lo que lo vuelve más accesible para quienes buscan renovar su equipo antes de finalizar el año.

Durante el último mes, este smartphone registró más de 400 compras, lo que lo coloca entre los productos de electrónica más adquiridos en esta temporada.

Características del Samsung Galaxy A56

El Galaxy A56 destaca por su pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, ideal para usuarios que consumen contenido multimedia, clases en línea o videollamadas frecuentes. Su panel ofrece colores vivos y buen nivel de brillo, lo que facilita su uso en exteriores.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

El modelo disponible en promoción es el color negro, uno de los más solicitados por su estética sobria. Cuenta con lector de huellas en pantalla y diseño ligero, características que lo vuelven funcional para trabajo, estudio o uso cotidiano.

Rendimiento y almacenamiento del Samsung Galaxy A56 para tareas exigentes

Con 12 GB de RAM, el Galaxy A56 es capaz de ejecutar aplicaciones pesadas, videojuegos y multitarea sin ralentizaciones. Sus 256 GB de almacenamiento ofrecen espacio suficiente para fotografías, documentos, aplicaciones de productividad y contenido descargado.

El procesador del equipo está optimizado para redes 5G, lo que permite descargas rápidas, navegación fluida y mejor estabilidad en videollamadas, especialmente útil para estudiantes, freelancers o usuarios que trabajan desde el teléfono.

Cámara ideal para fotos y video

El teléfono incluye un sistema de cámaras pensado para todo tipo de situaciones. Su sensor principal de 50 MP ofrece imágenes claras, mientras que el lente ultra gran angular permite capturar paisajes y grupos grandes. El sensor macro está diseñado para tomas cercanas.

La cámara frontal ofrece buena calidad para selfies y videollamadas, además el equipo integra herramientas de estabilización y mejora automática, útiles para quienes generan contenido desde el celular.

Con 5,000 mAh, el Galaxy A56 ofrece autonomía suficiente para jornadas largas. Es compatible con carga rápida, lo que reduce tiempos de espera y permite recuperar energía rápidamente antes de salir de casa o durante pausas cortas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.