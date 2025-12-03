Azúcares, “goma” y polvo estelar: NASA estudia asteroide Bennu y podría cambia el origen de la vida

Nuevos estudios sobre las muestras del asteroide Bennu —traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA — están cambiando lo que sabemos sobre el origen de los ingredientes que permitieron que surgiera la vida en nuestro planeta.

Tres investigaciones publicadas en Nature Geoscience y Nature Astronomy encontraron algo sorprendente: azúcares básicos para la vida, una sustancia parecida a la goma nunca antes vista en rocas espaciales y una gran cantidad de polvo de estrellas explotadas (supernovas).

Para entender la importancia, los científicos explican que las muestras de Bennu son “pristinas”. Esto significa que no han sido contaminadas por la Tierra y conservan la química original con la que se formó el sistema solar hace más de cuatro mil 500 millones de años.

Azúcares que ayudan a explicar cómo empezó la vida

Entre los hallazgos más importantes está la ribosa y la glucosa, dos azúcares clave para los seres vivos.



La ribosa forma parte del ARN , una molécula que ayuda a guardar información y permitir reacciones químicas dentro de las células

, una molécula que ayuda a guardar información y dentro de las células La glucosa es una fuente de energía fundamental para los organismos y participa en procesos básicos como la respiración celular

BREAKING: Sugars essential for life have been found in pristine asteroid Bennu samples collected by NASA’s OSIRIS-REx spacecraft. Combined with previous detections of amino acids and nucleobases, we see that life’s ingredients were widespread throughout the solar system:… pic.twitter.com/l4Rz9Tbq5C — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 2, 2025

¿Estas azúcares dan pie a la vida fuera del planeta Tierra?

Aunque encontrar azúcares no significa que haya vida en Bennu, sí muestra que los ingredientes básicos pudieron haber llegado a la Tierra a través de meteoritos hace miles de millones de años.

Además, los científicos señalan que la presencia de ribosa y la ausencia de desoxirribosa (relacionada con el ADN) apoya la idea de que las primeras formas de vida pudieron haber usado solo ARN en lugar de ADN.

La extraña “goma espacial” que nadie esperaba

Otro descubrimiento llamó especialmente la atención: una sustancia suave, flexible y rica en compuestos orgánicos, algo parecido a una goma o plástico blando. Los investigadores nunca habían encontrado un material así en un asteroide .

Este “material gomoso” se habría formado cuando el asteroide original se calentó ligeramente en los primeros días del sistema solar. Su composición sugiere que pudo haber jugado un papel temprano en las reacciones químicas que más tarde permitirían la formación de moléculas más complejas.

Polvo de estrellas antiguas en las rocas de Bennu

El tercer estudio identificó grandes cantidades de polvo proveniente de supernovas , es decir, estrellas que explotaron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. Bennu contiene seis veces más de este material que cualquier otra muestra analizada.

Esto significa que el asteroide se formó en una región rica en restos de estrellas antiguas, lo que ayuda a entender cómo se mezclaron los elementos que eventualmente formaron planetas como la Tierra.

