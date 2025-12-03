¡Aguas con los paquetes! Así es la estafa de envíos que llegan a tu casa desde China y que jamás pediste

En las últimas semanas se ha dado a conocer una estafa basada en la entrega de paquetes que nunca fueron pedidos por el supuesto comprador, con esto los delincuentes pueden robar datos y llevar a cabo fraudes que podrían generar pérdidas importantes para la gente creyendo que marcas como Temu, Shein, Amazon entre otras les mandaron cosas y no es así.

¿Cómo funciona la estafa de paquetes?

Según lo dado a conocer por la TikToker @tudonadeconfianza la estafa de paquetes es un modus operandi para robarte información guardada en el celular y funciona de la siguiente manera:

Llega un paquete con tu nombre y datos a tu casa Contiene algún artículo que parece de regalo El empaque tiene un QR que por saber de qué se trata escaneas Te roban datos de tu celular

Esta nueva forma de estafa de paquetes es de las más sofisticadas, pues en las etiquetas de los mismos está tu nombre y tu dirección. Y es que aparentemente las empresas filtran las bases de datos de sus clientes por lo que pueden tener acceso a esta información y llevar a cabo este fraude que vendría desde el país del que te envían el paquete.

¿Cómo evitar la estafa de paquetes?

La mejor forma de no caer en este tipo de artimaña es una, recibiendo el paquete y no abrirlo, pero si lo abres y trae algún artículo pues disfruta de ello, pero lo relevante es que de ninguna manera y en ningún caso escanees el código QR viene en la envoltura. Así evitarás ser víctima de estos defraudadores y no entregarle información a los delincuentes que pueda poner en riesgo tu privacidad o en su defecto tu dinero.

