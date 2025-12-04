Game Awards 2025: Fecha y nominaciones de los Oscar de los videojuegos
Si eres gamer de hueso colorado, no te puedes perder los Game Awards 2025, te decimos qué videojuegos están nominados y cómo puedes votar por tu favorito.
A lo largo del año se llevan a cabo diferentes premiaciones y antes de cerrar el 2025 se realizarán los Game Awards donde se premiará al mejor juego, dirección y más y en adn Noticias te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Qué son los The Game Awards?
The Game Awards fueron fundados hace alrededor de 10 años por el empresario de medios Geoff Keighley y son una premiación que se realiza anualmente para reconocer a lo mejor de la industria de los videojuegos.
Existen casi 30 categorías entre las que destacan:
- Juego del año
- Mejor dirección de juego
- Mejor juego de impacto
- Juego más esperado
- Mejor juego independiente
- Mejor Juego de acción
- Innovación en accesibilidad
- El mejor soporte comunitario
- Mejor juego indie debutante
- El mejor juego para móviles
- El mejor juego de rol
Las novedades en Nintendo Switch Online incluyen Bionic Commando y otros clásicos
La última actualización de Nintendo Switch Online añade clásicos de NES y Game Boy, incluido el difícilísimo Battletoads y el regreso de Bionic Commando.
Una de las categorías más importantes es el videojuego del año donde los
nominados
son:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Y en la categoría de Mejor dirección de juego los nominados son:
- Claro oscuro: expedición 33
- Death stranding 2: en la playa
- Fantasma de Yōtei
- Hades II
- Ficción dividida
Si quieres votar en alguna de las categorías deberás entrar a la página oficial de TGA y registrarte en la sección de "iniciar sesión" y tendrás que vincular una de tus cuentas de Google Discord, X o Facebook.
Posteriormente deberás dar clic en "Vote now" y listo, podrás seleccionar el juego que crees que debe ganar.
One week.— The Game Awards (@thegameawards) December 4, 2025
That’s all that stands between you and the moments… the memories… the world premieres… and that sweet Game Awards Orchestra medley. 🎶🔥#TheGameAwards goes LIVE next Thursday night.
Set your reminder to watch in 4K60 on YouTube: https://t.co/43LGUPnSUS 📺✨ pic.twitter.com/J2RgAnHILh
¿Dónde y a qué hora ver The Game Awards?
La transmisión de los Game Awards será el 11 de diciembre a través de YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot de forma gratuita.
Comenzará a las 04:30 pm en Los Ángeles y a las 06:30 hora del centro de México.
Sal de la rutina y lánzate a Arcade Gallery, Museo del Videojuego en CDMX
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.