Game Awards 2025: Fecha y nominaciones de los Oscar de los videojuegos

A lo largo del año se llevan a cabo diferentes premiaciones y antes de cerrar el 2025 se realizarán los Game Awards donde se premiará al mejor juego, dirección y más y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué son los The Game Awards?

The Game Awards fueron fundados hace alrededor de 10 años por el empresario de medios Geoff Keighley y son una premiación que se realiza anualmente para reconocer a lo mejor de la industria de los videojuegos.

Existen casi 30 categorías entre las que destacan:

Juego del año

Mejor dirección de juego

Mejor juego de impacto

Juego más esperado

Mejor juego independiente

Mejor Juego de acción

Innovación en accesibilidad

El mejor soporte comunitario

Mejor juego indie debutante

El mejor juego para móviles

El mejor juego de rol

Una de las categorías más importantes es el videojuego del año donde los nominados son:



Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Y en la categoría de Mejor dirección de juego los nominados son:

Claro oscuro: expedición 33

Death stranding 2: en la playa

Fantasma de Yōtei

Hades II

Ficción dividida

Si quieres votar en alguna de las categorías deberás entrar a la página oficial de TGA y registrarte en la sección de "iniciar sesión" y tendrás que vincular una de tus cuentas de Google Discord, X o Facebook.

Posteriormente deberás dar clic en "Vote now" y listo, podrás seleccionar el juego que crees que debe ganar.

One week.



That’s all that stands between you and the moments… the memories… the world premieres… and that sweet Game Awards Orchestra medley. 🎶🔥#TheGameAwards goes LIVE next Thursday night.



Set your reminder to watch in 4K60 on YouTube: https://t.co/43LGUPnSUS 📺✨ pic.twitter.com/J2RgAnHILh — The Game Awards (@thegameawards) December 4, 2025

¿Dónde y a qué hora ver The Game Awards?

La transmisión de los Game Awards será el 11 de diciembre a través de YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot de forma gratuita.

Comenzará a las 04:30 pm en Los Ángeles y a las 06:30 hora del centro de México.

Sal de la rutina y lánzate a Arcade Gallery, Museo del Videojuego en CDMX [VIDEO] El Museo del Videojuego en CDMX te permitirá disfrutar de los éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, así como de exquisitos alimentos; aquí los detalles.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.