Nota

Game Awards 2025: Fecha y nominaciones de los Oscar de los videojuegos

Si eres gamer de hueso colorado, no te puedes perder los Game Awards 2025, te decimos qué videojuegos están nominados y cómo puedes votar por tu favorito.

A lo largo del año se llevan a cabo diferentes premiaciones y antes de cerrar el 2025 se realizarán los Game Awards donde se premiará al mejor juego, dirección y más y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

¿Qué son los The Game Awards?

The Game Awards fueron fundados hace alrededor de 10 años por el empresario de medios Geoff Keighley y son una premiación que se realiza anualmente para reconocer a lo mejor de la industria de los videojuegos.

Existen casi 30 categorías entre las que destacan:

  • Juego del año
  • Mejor dirección de juego
  • Mejor juego de impacto
  • Juego más esperado
  • Mejor juego independiente
  • Mejor Juego de acción
  • Innovación en accesibilidad
  • El mejor soporte comunitario
  • Mejor juego indie debutante
  • El mejor juego para móviles
  • El mejor juego de rol
Una de las categorías más importantes es el videojuego del año donde los nominados son:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Y en la categoría de Mejor dirección de juego los nominados son:

  • Claro oscuro: expedición 33
  • Death stranding 2: en la playa
  • Fantasma de Yōtei
  • Hades II
  • Ficción dividida

Si quieres votar en alguna de las categorías deberás entrar a la página oficial de TGA y registrarte en la sección de "iniciar sesión" y tendrás que vincular una de tus cuentas de Google Discord, X o Facebook.

Posteriormente deberás dar clic en "Vote now" y listo, podrás seleccionar el juego que crees que debe ganar.

¿Dónde y a qué hora ver The Game Awards?

La transmisión de los Game Awards será el 11 de diciembre a través de YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot de forma gratuita.

Comenzará a las 04:30 pm en Los Ángeles y a las 06:30 hora del centro de México.

