Nota

Las novedades en Nintendo Switch Online incluyen Bionic Commando y otros clásicos

La última actualización de Nintendo Switch Online añade clásicos de NES y Game Boy, incluido el difícilísimo Battletoads y el regreso de Bionic Commando.

Menú de Nintendo Switch Online
Nintendo
1 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

La nueva actualización de Nintendo Switch Online llegó con una selección destacada de juegos retro que celebran algunas de las franquicias más queridas de los años 80 y 90. Esta vez, tanto NES como Game Boy recibieron títulos icónicos que prometen enganchar a nuevos jugadores y a veteranos nostálgicos.

Nintendo Switch Online es el servicio de suscripción oficial de Nintendo para jugar en línea y acceder a funciones adicionales en las consolas Nintendo Switch . Funciona de manera similar a servicios como PlayStation Plus o Xbox Game Pass Core, pero con beneficios específicos del ecosistema Nintendo, incluyendo el acceso a videojuegos antiguos.

Nuevos juegos en NES

En la aplicación de NES, los usuarios ya pueden disfrutar de Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos y del legendario Battletoads, dos nombres imprescindibles dentro del catálogo clásico de Nintendo.

El más llamativo es, sin duda, Battletoads, el reconocidísimo beat 'em up de Rare, famoso por su altísima dificultad y sus secciones casi imposibles. Ahora, como explica Engadget , gracias a la función de rebobinado del emulador, los jugadores pueden retroceder cada vez que cometan un error, una característica prácticamente hecha a la medida de este título.

Aunque el juego también aparece en la colección Rare Replay, para muchos existe un encanto adicional en disfrutar clásicos de NES directamente en una consola de Nintendo.

Game Boy recibe Bionic Commando

La biblioteca de Game Boy suma dos nuevas incorporaciones: Kid Icarus: Of Myths and Monsters y la versión portátil de Bionic Commando. Este último conserva la mecánica del brazo biónico, elemento esencial para moverse y combatir, ya que el protagonista no puede saltar. El sistema de gancho y agarre convierte cada nivel en un desafío estratégico que se mantiene tan fresco como en su lanzamiento original.

Además de los juegos, la actualización de Nintendo Switch Online incluye botones reasignables para las aplicaciones de Nintendo Classics en NES y Game Boy, permitiendo una experiencia más personalizada. Como detalle sorpresa, también incorpora un huevo de Pascua: al mover el joystick analógico izquierdo al abrir la app de Game Boy, se activa la pantalla de inicio clásica con su icónico sonido.

Tecnología
Videojuegos
