Los mejores videojuegos de Xbox Series X/S que puedes regalar en Navidad

Descubre los videojuegos más destacados para Xbox Series X/S que serán el regalo perfecto en esta Navidad 2025, con opciones para todo tipo de jugadores.

Las consolas Xbox Series X/S
Xbox
Actualizado el 28 noviembre 2025 16:32hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

La temporada navideña de 2025 llega cargada de opciones irresistibles para quienes buscan sorprender a un gamer de Xbox Series X/S . Este año, las consolas de Microsoft volvieron a reunir lanzamientos aclamados y títulos que siguen brillando con fuerza gracias a su calidad, contenido y jugabilidad.

Si estás pensando en regalar un videojuego estas fiestas, aquí tienes una selección de los mejores juegos de Xbox Series X/S que garantizan horas de diversión, con información de Insider Gaming .

Battlefield 6

El regreso triunfal de una franquicia legendaria. EA logró revitalizar por completo su icónica saga con Battlefield 6, un título que sobresale por su campaña individual, su robusto multijugador y la inclusión del modo REDSEC, la apuesta gratuita estilo battle royale.

El corazón del juego sigue siendo su experiencia online, donde las batallas masivas y el contenido de temporada han convertido a este lanzamiento en uno de los infaltables de 2025.

EA FC 26

El mejor simulador de fútbol del momento. Para los fanáticos del deporte rey, EA FC 26 se mantiene como la referencia absoluta. La enorme variedad de licencias oficiales, sus múltiples modos offline y la evolución constante de Ultimate Team, con actualizaciones semanales, consolidan este título como una de las compras más seguras del año.

Ideal para jugadores competitivos o aficionados que quieren experimentar cada detalle del fútbol moderno.

Sonic Racing: CrossWorlds

Carreras al estilo arcade con sabor clásico. Si la idea es un juego de conducción más desenfadado y familiar, Sonic Racing: CrossWorlds es una propuesta perfecta.

Competidor directo del popular Mario Kart, este título reúne a los personajes más emblemáticos de Sonic, junto con sorprendentes colaboraciones que traen a figuras de Minecraft, Bob Esponja y muchos más. Diversión garantizada para todas las edades.

Ninja Gaiden 4

Acción intensa y una historia inolvidable. Lanzado en octubre, Ninja Gaiden 4 se convirtió rápidamente en uno de los juegos más aclamados del año.

Como secuela directa de Ninja Gaiden 3, ofrece un frenético título de acción y aventuras que desafía a los jugadores con combates exigentes, escenarios vibrantes y una narrativa que engancha de principio a fin. Un título imperdible para fans de la saga y amantes de la dificultad clásica.

The Outer Worlds 2

La experiencia RPG perfecta para las fiestas. La esperada secuela de Obsidian Entertainment finalmente llegó este año y The Outer Worlds 2 no solo cumplió expectativas: las superó.

Este RPG de ciencia ficción en primera persona deslumbra con una historia envolvente, personajes memorables y mundos ricos en detalles. Para quienes buscan una aventura profunda y llena de decisiones, esta es una de las mejores opciones para regalar.

Tecnología
Videojuegos
