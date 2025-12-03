inklusion.png Sitio accesible
Este es el modus operandi de una secta que explotaba menores a través de Roblox en EUA

Un total de 5 personas fueron acusadas por autoridades federales de explotar sexualmente a niños a través de plataformas como Roblox y Counter-Strike

Secta usaba Roblox para explotar y chantajear a menores en Estados Unidos
Roblox.com
2 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

Un residente de Queens, Nueva York, y otros cuatro hombres fueron acusados por fiscales federales de integrar una secta en línea dedicada a la explotación sexual de menores, operando principalmente a través de Roblox y Counter-Strike.

De acuerdo con las autoridades, los acusados utilizaban estas plataformas de videojuegos para contactar a niños, manipularlos y someterlos a situaciones de abuso extremo frente a cámaras, informó NY Post. 

Además de Héctor Bermúdez, de 29 años y residente de Queens, fueron acusados Zachary Dosch, de 26 años, de Nuevo México; Rumaldo Valdez, de 22, de Hawái; David Brilhante, de 28, de California; y Camden Rodríguez, de 22, de Colorado. Todos ellos pertenecían a un grupo conocido como “Greggy’s Cult”, una comunidad digital que operaba de forma encubierta en redes de mensajería y videojuegos. Bermúdez fue arrestado y presentado ante una corte federal.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, condenó los hechos al afirmar que “ningún niño debería ser aterrorizado o explotado en línea, y ninguna plataforma debería servir de refugio para depredadores”. El caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan menores dentro de entornos digitales que aparentan ser seguros.

Cómo operaba la secta “Greggy’s Cult” en EUA

Según los documentos judiciales, los acusados contactaban a menores de distintos estados del país mediante videollamadas y los forzaban a realizar “actos sexuales” frente a la cámara.

Los abusos eran grabados o capturados en pantalla y luego distribuidos entre los integrantes del grupo como forma de control y extorsión.

Las autoridades detallaron que las víctimas también eran obligadas a marcar sus cuerpos con los nombres de los miembros del culto, grabar videos pidiendo perdón y declararse “propiedad” del grupo como prueba de lealtad. Estos materiales eran utilizados posteriormente para amenazarlos con hacerlos públicos si se negaban a seguir obedeciendo.

Además, el grupo criminal utilizaba programas de malware para bloquear el acceso de los menores a sus computadoras hasta que cumplieran las órdenes del grupo. La víctima más joven tenía apenas 11 años.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, advirtió que este caso “demuestra cuán fácil es para los depredadores infiltrarse en plataformas digitales usadas por niños”.

