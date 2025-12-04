Alicia Villarreal está distanciada de su hija; Melenie Carmona la dejó de seguir en redes: “No tengo que soportar nada”

Alicia Villarreal sí está distanciada de su hija mayor, la también cantante Melenie Carmona, quien no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales cuáles son las razones por las que está molesta con su madre.

A través de un live en sus redes sociales, Melenie Carmona explicó a sus fans cómo ha sido para ella y para sus hermanos la difícil separación de Alicia Villarreal con Cruz Martínez y el nuevo noviazgo de la famosa rubia con Cibad Hernández. Te contamos todos los detalles.

Melanie Carmona confirma que está distanciada de Alicia Villarreal

Tras los rumores acerca del conflicto entre Alicia Villarreal y su hija, fue la misma Melenie Carmona quien tomó la decisión de dar la cara en redes sociales y aclarar cuál es la situación de su relación con su famosa madre.

La hija mayor de Alicia Villarreal, producto de la relación de la intérprete con el exfutbolista y actor Arturo Carmona, confirmó que sí está distanciada de su madre, debido a ciertas actitudes de ella tras el divorcio con Cruz Martínez.

En el live de TikTok, Melenie explicó que, tanto a ella como a sus hermanos, les dio gusto saber que su madre estaba conociendo a otra persona; sin embargo, les causó incomodidad que Alicia Villarreal iniciara un nuevo noviazgo a menos de un mes después de firmar los papeles de divorcio. Sobre todo, confesó la cantante, por sus hermanos menores, que son producto del matrimonio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez.

“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo, pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, contó Melanie Carmona.

No obstante, la joven explicó que, a pesar de eso, Alicia Villarreal no tardó en comenzar a subir videos en sus redes sociales en actitudes románticas con su nueva pareja, el influencer Cibad Hernández.

“Yo sé que mi mamá está pasando por una situación bien difícil, si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a estar solapando o aguantando o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”, declaró Melenie.

Melanie Carmona confiesa que intenta reconstruir su familia

A través de su video en TikTok, Melenie Carmona confesó que desde chica la han tratado como la mamá de sus hermanos.

“Yo no tengo que soportar nada. Al fin de cuentas yo ahorita estoy tratando de hacer mi familia. Que mi familia son mi novio y mis hermanos. Yo voy a crear mi familia, yo no tengo por qué aguantar cosas. Yo no tengo que ser la mamá de mi mamá”, sentenció.

¿Quién es el nuevo novio de Alicia Villarreal?

El nuevo novio de Alicia Villarreal es Cibad Hernández, un influencer y conferencista. La cantante confirmó su relación en agosto de 2025, tan solo 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez, a quien acusó de violencia intrafamiliar.

Inmediatamente, la cantante comenzó a compartir imágenes con su nueva pareja en redes sociales. La pareja se ha mostrado muy enamorada e incluso ya se tatuaron sus iniciales.

Cibad Hernández nació el 14 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México y actualmente tiene 42 años. Es 11 años menor que Alicia Villarreal, quien cumplió 54 años el pasado 31 de agosto. Se ha destacado como locutor y conferencista especializado en temas de superación personal.