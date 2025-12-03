Experto revela si vale la pena o no el Xbox S estando por terminar el 2025

Elegir una consola de videojuegos no es cosa fácil pues para los verdaderos gamers hay que tener varias consideraciones, por ello, aquí te decimos si te conviene comprar la Xbox Series S o hay mejores opciones.

¿Vale la pena comprar la Xbox Series S antes de que acabe el 2025?

De acuerdo con el canal de YouTube Cegarrandres, la Xbox Series S comenzó siendo una gran opción en relación calidad y precio pues tenía una buena resolución y cuenta con una gran variedad de opciones de juego.

Actualmente tiene un precio de entre 8 mil 300 y 9 mil 900 pesos dependiendo de la tienda y si solo es la consola o incluye game pass; sin embargo, la Play Station 5 Slim digital también tiene un precio de entre 8 mil y 9 mil 900 pesos es decir que cuesta lo mismo. Así que si planeas invertir en una de estas dos consolas, de acuerdo con el youtuber te conviene más la PS5 Slim digital.

Xbox Series S vs PS 5 Slim Digital

La Xbox Series S tiene un procesador Arquitectura AMD Zen 2 personalizada de 8 núcleos y 16 hilos trabajando a una frecuencia máxima de 3.6 GHz. La tarjeta gráfica es Arquitectura AMD RDNA 2 personalizada con 20 Compute Unis trabajando a una frecuencia de 1.565 MHz con una potencia de 4 TFLOPs.

Tiene una resolución máxima de 1440p y 10 GB de memoria y almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB personalizado. Cuenta con una tarjeta de expansión Seagate de 1 TB Compatibilidad con disco duro externo por USB 3.1.

La PS5 Slim digital tiene un almacenamiento SSD de 1 TB y cuenta con un diseño más pequeño y ligero con dimensiones de \(358\times 80\times 216\) mm y un peso de 2.6 kg. No incluye un lector Blu.ray y requiere una conexión a internet para descargar juegos digitales. Mantiene la misma potencia que la PS5 con un procesador Zen 2, una GPU basada en RDNA 2 y 16 GB de memoria RAM GDDR6.

Cuneta con una resolución de video de 4K a 120 fps y tiene tecnologías como trazado de rayos, HDR y sistema de audio Tempest 3D Audio Tech.

